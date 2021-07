Kolaborasi Indonesia-Selandia Baru Kian Menguat di Tengah Pandemi

Willy Haryono • 24 Juli 2021 15:05









Jakarta: Indonesia dan Selandia Baru telah menyelenggarakan Senior Officials’ Meeting (SOM) ke-10 secara virtual pada 22 Juli lalu. Pandemi Covid-19 tidak menghalangi kedua negara untuk terus memperkuat hubungan dan interaksi.



Diskusi dipimpin Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, bersama Deputy Secretary Americas and Asia Group, Ministry of Foreign Affairs and Trade Selandia Baru, Mr. Mark Sinclair.



Dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, 23 Juli 2021, disebutkan bahwa Indonesia dan Selandia Baru membahas upaya penanganan Covid-19 di masing-masing negara serta menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menjamin akses vaksin yang setara dan adil.



Secara khusus, Dirjen Aspasaf mengapresiasi rencana dukungan Selandia Baru untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, yaitu berupa ventilator non-invasif, alat rapid test, dan dukungan kapasitas kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.



Kedua negara memperkuat komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar IDR40 triliun (4NZD miliar) di tahun 2024. Selandia Baru menyampaikan dukungan terhadap Pacific Exposition ke-2, yang akan diadakan Indonesia secara virtual pada 27-30 Oktober 2021. Diharapkan pelaksanaan Pacific Exposition ke-2 dapat berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi di Pasifik.



Di bidang investasi, Kemenlu RI mendorong peningkatan investasi Selandia Baru ke Indonesia, khususnya dalam sektor energi terbarukan. Deputy Secretary Mark Sinclair menyambut positif peluang investasi tersebut.



Selanjutnya, kedua negara menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas, serta memajukan prinsip-prinsip dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di kawasan, termasuk sentralitas ASEAN. Indonesia dan Selandia Baru juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di Kawasan Pasifik.



Kemitraan komprehensi Indonesia dan Selandia Baru telah terjalin sejak 2018. Setiap tahunnya, kedua negara menyelenggarakan pertemuan di tingkat pejabat senior (SOM) untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama serta mengevaluasi implementasi Plan of Action for the Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership.



(WIL)