Demokrasi untuk Kemanusiaan, Fokus Bali Democracy Forum Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Jakarta: Bali Democracy Forum ( BDF ) memasuki tahun ke-14 dalam penyelenggaraanya. Situasi pandemi , telah menciptakan berbagai krisis hampir di semua negara.Untuk itu, BDF tahun ini mengangkat tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”. BDF ke-14 diharapkan bisa memberikan pertanyaan mengenai apa yang bisa diberikan demokrasi untuk kemanusiaan.“Dalam pertemuan ini kita berharap para menteri luar negeri bisa menceritakan pengalaman terbaik mereka dalam mengatasi tiga isu besar, yaitu isu kemiskinan, isu kesetaraan atau equality kemudian isu inklusivitas,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Teuku Faizsyah, dalam keterangannya kepada wartawan secara virtual, Rabu 1 Desember 2021.“Tiga tema ini akan menjadi bahasan dari menteri-menteri yang diidentifikasi melihat dari pengalaman terbaik mereka mengatasi salah satu tantangan yang muncul tersebut, bagaimana mereka tetap bisa menjalankan roda pemerintahan di bawah sistem demokrasi yang dijalankannya bisa mengatasi masalah kemiskinan bisa mengatasi masalah inequality dan mengatasi tantangan terkait inklusivitas,” imbuh Faizasyah.Itu sebabnya pelaksanaan BDF tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Format dari Bali Democracy Forum kali ini, beberapa negara dari menteri luar negerinya sudah diberikan tugas untuk mengangkat salah satu dari tiga sub tema. Kemudian, akan didengarkan pandangan dari para ahli yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel sehingga pada akhirnya bisa dirangkum satu kesimpulan bagaimana negara-negara bisa melewati masa krisis ini namun tidak mengeyampingkan sistem demokrasi yang mereka pilih.Kemudian di sisi lain, BDF juga akan menyampaikan hasil dari rangkaian ‘Road to Bali Democracy Forum’yang terbagi menjadi tiga pilar BDF. Itu termasuk Bali Civil Society and Media Forum yang merupakan forum bagi organisasi masyarakat madani dan media, Bali Democracy Student Conference forum bagi pemuda dan pelajar dan Panel Ekonomi dan Bisnis forum bagi komunitas usaha dan bisnis.Ketiganya telah diselenggarakan pada Oktober-November 2021 lalu sebagai pembahasan awal mengenai demokrasi dan kemanusiaan serta kontribusi apa yang dapat diberikan oleh masing-masing sektor terhadap penjaminan keadilan sosial dan ekonomi di masa pemulihan dan pembangunan kembali dunia yang terdampak pandemi.Seluruh hasil diskusi pada ketiga Pilar Road to BDF dan hasil diskusi pilar pemerintah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2021 akan dilaporkan dan dirumuskan bersama pada sesi akhir BDF yaitu Cross Pillar Discussion. Dalam sesi akhir ini diharapkan dapat memantik interaksi aktif antara panelis-peserta dan diskusi yang berbobot.The 14th BDF ini akan dilaksanakan pada 9 Desember 2021 di Sofitel Nusa Dua,Kawasan Nusa Dua, Bali. Forum ini menjaga tradisi Indonesia dalam berbagi mengenai pelaksanaan demokrasi.