KTT ASEAN: Generasi Muda Mampu Jadikan Asia Tenggara Pusat Pertumbuhan Dunia

Presiden Joko Widodo membuka ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Youths di sela KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT."Saya senang bisa bertemu generasi muda ASEAN, calon pemimpin masa depan yang memiliki energi positif dan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, untuk memajukan kawasan," kata Jokowi dalam pembukaannya, Rabu, 10 Mei 2023."Kami berharap peran besar Generasi Muda ASEAN untuk keberlangsungan Asia Tenggara sebagai kawasan stabil dan damai, serta menjadi 'Epicentrum of Growth'," sambung dia.Jokowi mengatakan, ASEAN punya modal kuat untuk mencapainya pusat pertumbuhan dunia."Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rerata dunia, kestabilan kawasan yang terjaga, dan tentu saja karena 34 persen populasi ASEAN adalah pemuda," ujarnya."Oleh sebab itu, generasi muda ASEAN perlu merumuskan langkah-langkah terbaik, untuk memaksimalkan potensi tersebut," tutup Jokowi.Indonesia mengusung tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth' dalam keketuannya tahun ini. Dalam pidato pembukaan KTT ASEAN kali ini, Jokowi mengatakan, ASEAN mampu untuk memainkan peran sentral perdamaian dan pertumbuhan dunia dan kawasan asalkan tetap bersatu."Kita punya aset kuat, sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata-rata dunia, bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga," ucapnya."Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth," pungkasnya sambil membuka KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.