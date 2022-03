Populer Internasional: Dubes AS Kunjungi Riau Hingga Rusia Puji Presidensi Indonesia

Berikut selengkapnya:

Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim telah mengunjungi Batam dan Natuna, Kepulauan Riau, untuk mempererat hubungan dengan institusi mitra di Indonesia. Kunjungan ini merupakan salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Kamis, 31 Maret 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Rusia Sergey Lavrov serta pujian Rusia terhadap presidensi G20 Indonesia tahun ini,Dalam kunjungannya, Dubes Kim juga menyoroti peluang peningkatan kerja sama bilateral di sektor ekonomi dan keamanan di provinsi tersebut.Di Batam, Dubes Kim bertemu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan perusahaan-perusahaan AS untuk membahas iklim usaha setempat serta rencana pemerintah AS untuk Misi Pengembangan Bisnis Manufaktur Lanjutan yang dipimpin para eksekutif AS ke Indonesia, Singapura, dan Jepang.Delegasi misi tersebut adalah para perwakilan perusahaan AS yang menyediakan produk dan sistem manufaktur canggih.Apa yang dilakukan Dubes AS dalam kunjungan ke Natuna? Cek selengkapnya di sini Kedutaan Besar Rusia di Indonesia membagikan foto pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Retno Marsudi. Pertemuan keduanya terjadi di Tunxi, Tiongkok."Menlu Rusia Sergei #Lavrov melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi di Tunxi, Tiongkok," demikian dikutip dari pernyataan Kedubes Rusia, Rabu, 30 Maret 2022.Menlu Retno sendiri diketahui menghadiri Tunxi atas undangan dari Tiongkok. Salah satu isu yang akan dibahas adalah seputar Afghanistan.Apa detail lainnya dari pertemuan ini? Cek selengkapnya di sini Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva memuji ketegasan Indonesia dalam kepemimpinan di G20. Pujian dilontarkan di tengah sentimen negatif sejumlah negara Barat yang menginginkan Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20 terkait perang di Ukraina.Menurut Dubes Lyudmila, diskusi mengenai ekonomi global tanpa Rusia dalam konteks G20 sangat tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, Rusia menguasai sektor energi yang sangat vital bagi seluruh dunia.Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, Indonesia juga harus mengajak Ukraina jika ingin tetap mengundang Rusia ke KTT G20 Bali. Menanggapi hal tersebut, Dubes Lyudmila menuturkan bahwa Ukraina bukan anggota G20 dan tidak bisa dibandingkan perannya dengan yang sudah dilakukan Rusia.Apa pernyataan Dubes Vorobieva seputar isu ini? Cek selengkapnya di sini