Warna ‘Country’ Meriahkan Perayaan Hari Kemerdekaan AS di Jakarta

Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta merayakan Hari Kemerdekaan ke-247. Perayaan kemerdekaan AS biasanya dirayakan pada tiap 4 Juli, namun kali ini di Jakarta dirayakan lebih cepat pada 27 Juni 2023.Uniknya, perayaan tersebut diwarnai dengan mengetengahkan suasana ’Country’ dengan tema ‘Red, White and Bluegrass’. Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim mengatakan, perayaan ini menandakan budaya AS yang sangat beragam dan bahkan slogan persatuan dalam keragaman menjadi salah satu kebanggaan.Dubes Sung Y.Kim. Foto: Medcom.id“Malam ini kita juga merayakan kemitraan spesial dengan Indonesia. Banyak sekali yang bisa kita rayakan. Kemitraan kedua negara meningkatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga perlindungan lingkungan,” ujar Dubes Kim di Kediamannya.“Kemitraan kedua negara memperkuat keamanan kawasan. Bersama, kita melindungi tujuan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, makmur, dan tahan banting. Kemitraan kedua negara juga melibatkan masyarakat. Bersama kita menegaskan fondasi masa depan yang lebih baik antara warga Indonesia dan Amerika Serikat,” imbuhnya.Bagi Dubes Kim, bagian yang paling menarik dari kemitraan ini adalah potensi besar bagi kedua negara melakukan hal yang lebih banyak.Pada kesempatan lain, Dubes Kim menyebut, “Karakteristik khas yang membuat Amerika Serikat dan Indonesia luar biasa, adalah negara kita sangat percaya toleransi dan keberagaman”.“Contoh lihat saya. Saya ini orang Asian Amerika tetapi juga warga Amerika, pak (Dubes AS untuk ASEAN) Yohannes Abraham juga dia orang amerika. Jadi ini menunjukkan bahwa kita semua bisa jadi warga Amerika,” tuturnya.“Seperti halnya di Indonesia. Semua (etnis) bisa jadi warga Indonesia, terlepas dari apapun latar belakangnya mereka bisa jadi warga Indonesia. Ini menjadikan Indonesia lebih kuat,” sebutnya.Sementara Dubes Abraham yang merayakan 4 July pertama kali sebagai Dubes AS untuk ASEAN, menyoroti peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN.“Di bawah kepemimpinan Indonesia, Kami mencoba mendorong kemakmuran dan pertumbuhan bagi seluruh warga. Kami bersama mempromosikan sentralitas ASEAN dan perannya yang sangat penting di kawasan. Semua yang ada berada di sini, bisa dan mampu mengatasi tantangan di abad-21,” ucap Dubes Abraham.“Dari perubahan iklim hingga kesehatan hingga ekonomi, serta juga Indo-pasifik yang bebas dan terbuka, penegakan hukum dan arsitektur global yang sesuai aturan. Ini berarti juga integritas teritorial untuk semua negara,” imbuhnya.Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Medcom.idMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir dalam perayaan itu, melihat perayaan ultah ke-247 AS ini sangat penting bagi Indonesia. Luhut menyebutkan hubungan diplomatik pertama antara kedua negara dibuka pada 1949, kurang lebih sudah 75 tahun.“Sangat banyak bantuan yang diberikan Amerika. Dan saya kira hubungan strategis sekarang juga sangat penting dan saya rasa selama 8,5 tahun di pemerintahan banyak sekali yang dikerjakan dengan pemerintah Amerika,” tutur Luhut.Beberapa program itu termasuk mulai dari terkait perubahan iklim hingga sekarang dengan JETP program. The Just Energy Transition Program itu akan ditunggu kemajuannya pada bulan agustus yang akan datang.“JETP program ini saya pikir akan menjadi suatu project yang sangat strategis yang didorong oleh pemerintah Amerika untuk berpartner dengan banyak negara lain. Kita merasakan bahwa ini akan menguatkan penanganan, maslaah lingkungan akan terbantu dengan pemerintah Amerika,” pungkasnya.