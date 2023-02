Korsel Dukung Penuh Visi RI di ASEAN Sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Keketuaan Indonesia di ASEAN mendapat banyak sorotan dan harapan, khususnya dari negara mitra seperti Korea Selatan (Korsel). Terlebih dengan temanya, ASEAN Matters: Epicentrum of Growth."Kami akan terus membangun kerja sama persahabatan yang penting ini. Terutama karena Indonesia dan ASEAN adalah mitra inti untuk New Indo-Pacific Strategy Korea," kata Direktur Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cecilia Chung dalam media briefing di Kedutaan Besar RI untuk Korea Selatan, Seoul, Jumat, 17 Februari 2023.Chung menuturkan, kemitraan kali ini sangat istimewa karena Indonesia menjadi ketua ASEAN. Ia menaruh harapan tinggi pada keketuaan Indonesia ini, melihat suksesnya kepemimpinan Kamboja tahun lalu di organisasi kawasan tersebut."Dan kami akan mendukung penuh inisiatif Indonesia dan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan tema yang pas, mengingat kita semua keluar dari pandemi dan melakukan pemulihan ekonomi yang cepat," sambungnya.Ia mengucapkan selamat atas keketuaan Indonesia dan akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk kesuksesan ASEAN dan hubungan bilateral kedua negara.Dalam media briefing tersebut, Duta Besar RI untuk ASEAN Gandi Sulistiyanto memaparkan kembali tiga pilar keketuaan ASEAN di Indonesia."Pilar pertama ASEAN Matters, memperkuat kesiapan ASEAN untuk menjawab tantangan saat ini dan masa depan menuju 2045," kata Gandi.Sedangkan pilar kedua, Epicentrum of Growth, berati memusatkan pertumbuhan terlebih ekonomi dunia di ASEAN. Hal ini termasuk memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan ASEAN, hingga stabilitas keuangan untuk memastikan ketahanan ekonomi terhadap geopolitik dunia.Sementara pilar ketiga, Implementation of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) berarti Indonesia mendorong tindak lanjut empat area prioritas AOIP. Dalam hal ini, akan ada beberapa proyek konkret dan kegiatan di bawah ASEAN Indo-Pacific Forum.