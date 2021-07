Dukungan 1.000 Ventilator dari Australia Tiba di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dukungan kerja sama pemerintah Australia berupa 1.000 ventilator telah tiba di Indonesia jelang tengah malam, Jumat, 9 Juli 2021.Donasi ventilator ini adalah wujud kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Indonesia dan Australia sebagai negara sahabat dan mitra strategis komprehensif.Selain ventilator, Australia juga akan mengirimkan 2,5 juta dosis vaksin, oksigen konsentrator, tabung oksigen, test kit antigen, alat pelindung diri (APD), dan alat-alat kesehatan lainnya secara bertahap.Selain Australia, beberapa negara sahabat lainnya juga telah menawarkan dukungan kepada Indonesia, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, UAE, India, RRT dan entitas internasional lainnya.Kemarin, sebagian dukungan kerja sama dari Singapura juga telah tiba berupa ventilator, tabung oksigen, dan alat-alat kesehatan Lainnya. Selain itu, telah tiba pula sebagian oksigen konsentrator pembelian dari Singapura.Baca: Bantuan Ventilator, Alkes dari Singapura Tiba di Indonesia Dukungan kerja sama telah ditawarkan oleh sejumlah negara kepada Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jepang, Inggris, Singapura, Uni Emirat Arab, India, Tiongkok, dan entitas internasional lainnya.Barang-barang yang ditawarkan antara lain berupa vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan lainnya. Indonesia mengapresiasi tawaran dukungan kerja sama tersebut.Kerja sama dan kolaborasi adalah prinsip yang terus dikedepankan oleh masyarakat global agar dunia dapat segera keluar dari pandemi ini bersama-sama.Menlu RI Retno Marsudi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama global untuk memerangi pandemi. Dia mengatakan 'No one is safe until everyone is', tidak ada yang aman sampai semua orang aman.(WIL)