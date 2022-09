Asisten Menlu AS Hadir di Pertemuan Menteri Kebudayaan G20 di Magelang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jakarta: Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Amerika Serikat (AS) Lee Satterfield menghadiri Pertemuan Menteri Kebudayaan G20 di Magelang. Ia menjadi wakil AS di pertemuan tersebut.Dalam kesempatan ini, Lee bertemu dengan peserta program pertukaran AS, pejabat pemerintah, dan mendiskusikan berbagai isu, termasuk program Fulbright di Indonesia."Kunjungan Satterfield ini menyusul kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Keuangan Janet Yellen, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim John Kerry, dan lainnya," kata Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Selasa, 13 September 2022."Rangkaian kunjungan ini menggarisbawahi komitmen kuat Amerika Serikat terhadap hubungan bilateralnya dengan Indonesia, serta dengan G20 , dan upaya AS dalam melestarikan dan melindungi warisan budaya di seluruh dunia," sambung mereka.Baca; Indonesia-AS Sepakati Kerangka Kerja Percepatan Transisi RI ke Energi Terbarukan Di Indonesia, Satterfield melakukan perjalanan ke Jakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Di Jakarta, ia mengunjungi pusat kebudayaan AS @america dan bertemu dengan peserta Fulbright.Ia kemudian melakukan perjalanan ke Magelang dan memimpin delegasi Amerika Serikat di Pertemuan Menteri Kebudayaan G20. Lee menyampaikan pidato di hadapan para menteri kebudayaan G20."Selain itu, ia akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan bilateral dengan rekan sejawatnya untuk membahas prioritas utama bersama, termasuk warisan budaya dan ekonomi budaya," sambung mereka.Setelah Pertemuan Menteri Kebudayaan G20, Satterfield akan bertemu dengan mitra pelaksana Dana Duta Besar untuk Pelestarian Budaya (AFCP), menyoroti tradisi kuliner asli nusantara, dan bertemu dengan alumni pertukaran pemerintah AS.Setelah dari Indonesia, Lee akan menuju ke Qatar. Ia akan bertemu dengan pejabat senior pemerintah, termasuk di kementerian Luar Negeri, kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, serta kementerian Olahraga dan Pemuda.Satterfield juga akan berdiskusi dengan para pejabat Qatar terkait berbagai topik, termasuk Piala Dunia Pria FIFA yang akan datang.