Pelepasan Ekspor Satu Ton Bumbu Rendang dan Kalio ke Norwegia

Padang: Satu Ton Bumbu Rendang dan Bumbu Kalio karya para ibu yang tergabung dalam Koperasi Wanita Ikatan Ahli Boga (IKABOGA) padang akan segera hadir dan tersaji di Norwegia. Rendang dan Kalio tersebut akan dikirim secara bertahap ke Norwegia oleh SCANESIA AS, yang dimiliki oleh Diaspora Indonesia asal Sumatera Barat, Emmy Jørgensen.Kedua bumbu tersebut diperkirakan akan tersedia di Norwegia pada bulan Oktober 2022 di sejumlah swalayan, termasuk Storcash Norge. Pelepasan ekspor ini dilakukan secara resmi oleh Gubenur Sumatra Barat, Mahyeldi pada Senin pagi, 29 Agustus 2022, di halaman kantor Gubernur Sumbar di Padang."Kami bangga bisa mendukung para pengusaha Sumatra Barat dalam mengekspor ke pasar Internasional. Pemprov Sumbar akan terus membantu dan mempermudah proses perizinan agar semakin mendorong ekspor," ucap Mahyeldi, dalam keterangan tertulis KBRI Oslo yang diterima Medcom.id.Pemprov Sumbar secara aktif telah melakukan promosi kuliner nusantara ke tingkat internasional. Sebelumnya, Gubernur Sumbar juga telah melepas 1 ton ekspor bumbu rendang karya Koperasi Anak Minangkabau ke Hamburg, Jerman pada Juli 2022 dan kegiatan masak rendang (marandang) sedunia di tahun 2021.Acara pelepasan bumbu rendang dan kalio ini dihadiri sejumlah instansi dan pihak terkait, diantaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi Sumbar, serta Ketua Koperasi Ikaboga Padang, Ida Nursanti. Hadir secara virtual dari Oslo, Norwegia adalah Duta Besar Todung Mulya Lubis beserta staf Kedutaan Besar RI di Oslo dan pemilik SCANESIA AS, Emmy Jørgensen.Selain merasa bangga, Dubes Todung Mulya Lubis juga menekankan potensi besar pasar Norwegia bagi produk Indonesia, terutama kuliner."Masyarakat Norwegia sangat adventurous dan senang mencoba hal baru, termasuk makanan. Kami berharap Pemprov Sumbar bisa membantu diaspora Indonesia agar bisa mendirikan restoran padang di Oslo," ujar Dubes RI.Sebagai cermin antusias masyarakat Norwegia untuk kuliner Indonesia, pada promosi Indonesia Culinary and Food Festival di Oslo 20 Agustus 2022 lalu, makanan Indonesia laku keras diborong masyarakat Norwegia.Pemilik SCANESIA AS, Emmy Jørgensen menyampaikan rasa haru terwujud nya impian untuk membawa produk bumbu rendang dan kalio karya UMKM Sumbar ke Norwegia."Ini akan menjadi awal agar semakin banyak produk Indonesia khususnya Sumbar, tidak hanya ke Norwegia tapi ke wilayah scandinavia dan Eropa," sebut Emmy. Ia juga berharap ekspor ini dapat menjadi kontribusi konkrit membantu ekonomi para UMKM Sumbar.SCANESIA AS adalah perusahaan importir di Norwegia yang memiliki peran penting dalam membawa produk Indonesia ke Norwegia Pada tahun 2021, SCANESIA AS menerima penghargaan Prima Duta Award dari Pemerintah Indonesia atas perannya mendorong ekspor produk Indonesia.Baca: Luar Biasa! Indonesia Juara Pertama Lomba Karaoke Sedunia di Norwegia