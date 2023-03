Myanmar dan ASEAN Jadi Isu Pertemuan JCM RI-Korsel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seoul: Isu-isu kawasan dan global juga menjadi perhatian Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Komisi Bersama (JCM) dengan Korea Selatan Korsel ) di Seoul. Ada tiga isu utama yang menjadi perhatian yaitu, ASEAN, Myanmar, dan kerja sama Indo-Pasifik.“Terkait dengan ASEAN , tentunya saya jelaskan mengenai tema dan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN, beserta tiga pilarnya, yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP),” ujar Menlu Retno dalam rekaman pembaharuan pers, yang dikutip Medcom.id, Jumat 31 Maret 2023.“Saya harapkan dukungan Korea terhadap keketuaan Indonesia dan saya undang Korea untuk berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum,” kata Menlu.Mengenai Myanmar, Retno sampaikan pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk membantu mengatasi krisis politik di Myanmar melalui implementasi five-point consensus (5PC).Menlu pun kembali meminta Korea, sebagai mitra ASEAN untuk mendukung implementasi 5PC.Sementara terkait kerja sama di Indo-Pasifik, Indonesia tegaskan nilai penting kawasan Indo-Pasifik secara geostrategis.“Saya sampaikan peran penting Korea dalam implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang aman, damai dan stabil,” tegasnya.Selain itu, saya bertukar pikiran dengan Menlu Korea untuk menjadikan kawasan Pasifik menjadi bagian arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif.Indonesia mengajak Korea untuk bekerja sama mendukung pembangunan negara-negara Pasifik, termasuk melalui kerja sama trilateral dalam pengembangan kapasitas dan pembangunan infrastruktur, termasuk follow-up dari Indonesia-Pacific Forum for Development Desember lalu.Salah satu highlight pertemuan JCM kali ini adalah kesepakatan untuk semakin memperkuat Kemitraan Strategis Spesial kedua negara.Melalui implementasi berbagai kerja sama yang tertuang dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis Spesial tahun 2021 – 2025 dan Pemanfaatan berbagai skema kerja sama lainnya, seperti Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IK-CEPA. Serta sinergi dalam berbagai agenda regional dan global.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id