Pekan Depan Jokowi Buka Pertemuan Penanggulangan Bencana Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kegiatan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali pada Rabu pekan depan. Agenda khusus bidang kebencanaan tersebut merupakan yang terbesar di dunia, dan diselenggarakan tiga tahun sekali.Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan kali ini. Dan jadi yang pertama kali dilakukan di Asia.GPDRR akan berlangsung dari 23-28 Mei 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).Pertemuan inti akan berjalan pada 25-27 Mei. Para peserta juga akan melakukan kunjungan ke Desa Tangguh Bencana (Destana) di Provinsi Bali di hari terakhir acara."Kita sudah pastikan nanti pada 25 Mei, akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden," ujar Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib dalam jumpa pers virtual, Kamis, 19 Mei 2022.Tema GPDRR tahun ini, yaitu 'From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World'. Habib menjelaskan, pertemuan tersebut akan menghasilkan Co-Chairs Summary yang dirilis pada 27 Mei.Outcome document tersebut merupakan refleksi dari pandangan, pendapat, serta rekomendasi dari peserta selama kegiatan. Dalam outcome document tersebut akan diurai langkah dunia di masa depan."Kita berharap oleh Co-Chairs Summary ini juga akan memuat bagaimana leadership dan kekhasan Indonesia yang terintegrasikan dalam berbagai menjadi program pemerintah," tutur Habib.Ia mengatakan, sebanyak 6.134 pendaftaran dari 183 negara tercatat per Rabu kemarin. Dari angka itu, sekitar 4.000 orang akan hadir secara fisik di BNDCC."Kita mengharapkan pertemuan ini akan memperkukuh kepemimpinan Indonesia sebagai champion isu kebencanaan di tingkat internasional," pungkas dia.