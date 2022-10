Indonesia Sambut Pengusaha Hong Kong di Trade Expo Indonesia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Memanfaatkan momentum kehadiran kalangan bisnis dan pengusaha Hong Kong pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 2022, jamuan makan malam menyambut delegasi Hong Kong diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong dan Indonesia Hong Kong Chamber of Commerce (INACHAM) di Hutan Kota by Plataran GBK, Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Oktober lalu.Jamuan makan malam diselenggarakan untuk memperluas jejaring para delegasi dengan para pemangku kepentingan terkait di Indonesia.Acara ini juga bertujuan memberikan kesempatan bagi delegasi pengusaha Hong Kong untuk memperoleh informasi langsung dari tangan pertama terkait berbagai kebijakan dan perkembangan iklim bisnis Indonesia dari kementerian terkait dan sumber yang kompeten."Trade Expo Indonesia adalah salah satu sarana bagi kalangan bisnis Hong Kong untuk kembali menjalin serta menegaskan kerja sama ekonomi Indonesia-Hong Kong yang telah dibangun selama ini yang sempat terimbas pandemi Covid-19," ujar Konsul Jenderal RI-Hong Kong, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, 21 Oktober 2022.Lebih lanjut, Konjen Ricky Suhendar menambahkan bahwa Trade Expo Indonesia menjadi kesempatan emas bagi kalangan bisnis Hong Kong untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Hong Kong, utamanya setelah Perjanjian Perdagangan Bebas Hong Kong-ASEAN termasuk kesepakatan investasi dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) berlaku penuh tahun lalu.Para pengusaha Hong Kong menyambut baik dan mendukung pelaksanaan TEI secara fisik setelah dua tahun dilaksanakan secara virtual akibat pandemi. Sebagian besar pengusaha yang hadir tahun ini adalah pengusaha yang rutin berpartisipasi pada TEI sebelum pandemi.Pelaksanaan TEI memberikan kesempatan bagi pengusaha Hong Kong untuk dapat mengenal pasar maupun produk unggulan Indonesia yang telah dikurasi sedemikian rupa sehingga memiliki peluang besar untuk dapat menembus dan bersaing di pasar Hong Kong. Selain itu, kesempatan bagi pengusaha Hong Kong dalam menjajaki peluang bisnis dengan mencari produk-produk baru dan supplier baru dari Indonesia untuk pasar Hong Kong juga terbuka lebar.Hadir pada jamuan makan malam antara lain Konjen RI Hong Kong, Direktur Pengamanan Perdagangan - Kementerian Perdagangan, Direktur Asia Timur – Kementerian Luar Negeri, Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional – Kementerian Perindustrian, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Selatan, Timur Tengah dan Afrika – Kementerian BKPM, Director of Hong Kong Trade Development Council Jakarta Office, Director of Hong Kong of Economic and Trade Office Jakarta, Indonesia Hong Kong Chamber of Commerce (INACHAM) bersama delegasi pengusaha Hong Kong.Trade Expo Indonesia merupakan pameran internasional Indonesia terbesar sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. TEI berfungsi sebagai platform satu atap dalam menghubungkan pasar global dengan berbagai produk Indonesia yang berkualitas tinggi dan inovatif.Baca: Indonesia Spice Up the World Hadir di International Hong Kong Food Expo