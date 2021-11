Belum Ada Pendanaan Spesifik dari AS untuk Bantu Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB di Glasgow, pada awal November, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menagih janji negara maju untuk memberikan bantuan dalam upaya memerangi perubahan iklim . Namun hingga saat ini belum ada bantuan tersebut yang diberikan.Hal tersebut juga diamini oleh Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Daniel J. Kritenbrik, saat ditemui para jurnalis di Gedung Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa 30 November 2021. Kritenbrik berada di Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat pemerintah dalam membahas kerja sama kedua negara.Baca: Jokowi Beberkan Komitmen RI dalam Penanganan Perubahan Iklim di COP26 “Selama beberapa pertemuan dengan para pejabat Indonesia, saya memang sempat membahas mengenai pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.“Terutama peran penting yang dilakukan oleh Indonesia-AS dalam wadah kemitraan strategis. Saya mencatat, Indonesia memiliki tanggung jawab sangat besar dan di saat bersamaan memegang kepemimpinan kunci (dalam mengatasi perubahan iklim). Ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu emiten (emisi rumah kaca) terbesar, tetapi di saat bersamaan, Indonesia juga menjadi korban dari perubahan iklim,” tuturnya.Kritenbrik mengatakan, untuk saat ini Pemerintah AS melakukan beberapa program bantuan yang ditujukan untuk membantu rekan seperti Indonesia dalam melawan perubahan iklim dan melakukan program adaptasi iklim. Salah satu kerja sama penting dalam area ini adalah mempromosikan energi bersih.Untuk melawan perubahan iklim, salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengubah energi yang digunakan menjadi ramah lingkungan. Energi bersih menjadi fokus kunci.“Kami tetap berkomitmen untuk rekan dan melakukan berbagai program seperti yang dilakukan melalui USAID. Saya tahu beberapa rekan negara menyuarakan bahwa untuk memenuhi tujuan (melawan perubahan iklim), mereka membutuhkan bantuan internasional. Ini menjadi topik utama yang dibahas di COP26 di Glasgow,” tegasnya.“(Mengenai bantuan), saya belum bisa mengumumkan secara spesifik kecuali kerja sama di atas. Tetapi pemerintah AS memuji apa yang telah diperlihatkan oleh Indonesia. Kami menghargai Presiden Joko Widodo ikut menandatangani pakta global metana, juga beberapa langkah yang diambil Indonesia,” imbuhnya.“Kami yakin Indonesia bisa dan harus melakukan lebih dalam memperlihatkan ambisi besar dalam mengurangi emisi karbonnya. Kami berkomitmen untuk menjadi rekan Indonesia dalam mewujudkannya,” sebut pejabat karier Kementerian Luar Negeri AS itu.Sebelumnya dalam KTT COP26 di Glasgow, Jokowi menegaskan Indonesia sudah melakukan berbagai upaya demi memenuhi komitmen menangani pemanasan global. Di antaranya menerapkan kebijakan dan membangun ekosistem hijau.Melalui pidatonya, Jokowi mengatakan: “penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan berkontribusi lebih cepat bagi nett zero emission dunia.Menurut jokowi, dunia tidak bisa bersikap business as usual jika ingin mencapai target emisi karbon dunia guna mengendalikan perubahan iklim yang semakin buruk.Jokowi pun menegaskan adanya mekanisme carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi, karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil harus juga diciptakan dalam penanganan masalah tersebut.