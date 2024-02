Suara Angklung Meriahkan Festival Kuliner di Adamson University Filipina

Budaya Indonesia

(WIL)

Manila: Pertunjukan alat musik tradisional angklung yang dibawakan anggota DWP dan Staf KBRI Manila memeriahkan acara festival kuliner Taste of the World at Adamson 2024 di Universitas Adamson, Manila, Filipina pada 13 Februari lalu. Acara ini digelar dalam rangka peringatan 92 tahun berdirinya Adamson University.KBRI Manila memberikan penampilan terbaik dalam acara tahunan tersebut. Terdapat pertunjukan seni angklung yang mengajak para pengunjung untuk memainkan alat musik tersebut secara spontan dengan dipandu staf KBRI Manila.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 16 Februari 2024, kegiatan interaktif ini disambut antusias tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga para pejabat dan staf universitas serta tamu undangan dari berbagai kedutaan asing di Filipina.Selain menampilkan pertunjukan menarik, stan Indonesia juga menjadi salah satu favorit pengunjung. Para pengunjung yang sebagian besar mahasiswa menunjukkan minat besar terhadap kuliner khas Indonesia yang disajikan, seperti nasi goreng dan bakmi goreng. Hal ini terlihat dari antrean yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan hidangan tersebut.Selain mencicipi kuliner nusantara secara gratis, para mahasiswa juga antusias mengikuti berbagai aktivitas yang ditawarkan KBRI Manila , seperti informasi beasiswa, kelas BIPA, dan kuis seputar Indonesia yang dirancang untuk menguji pengetahuan mereka tentang Indonesia. Mahasiswa semakin bersemangat karena hadiah kuis adalah beragam produk Indonesia seperti minuman teh, kopi, permen, snack, kopi instan,dan mie instan.Partisipasi KBRI Manila dalam Taste of the World at Adamson 2024 berhasil memberikan pengalaman berharga bagi seluruh pengunjung akan keindahan, kekayaan dan keanekaragaman budaya Indonesia.Antusiasme tinggi dari para pengunjung menjadi bukti bahwa Indonesia menarik perhatian mereka dan mendapat apresiasi. KBRI Manila mengharapkan agar kegiatan ini dapat memperkenalkan keunikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat Filipina dan publik.Taste of the World at Adamson 2024 merupakan festival makanan internasional dengan target pengunjung utama mahasiswa Universitas Adamson, baik lokal maupun internasional yang berasal dari 31 negara.Dengan mengusung tema "Global Tastes, Local Vibes: Uniting the Adamsonian Community in an International Culinary Adventure," acara ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan apresiasi lintas budaya di kalangan pelajar, karyawan, dan tamu.Sebelas negara turut berpartisipasi antara lain Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Italia, Meksiko, Nigeria, Papua Nugini, RRT, Rusia, dan Timor Leste.Universitas Adamson merupakan perguruan tinggi swasta di Filipina. Sesuai data World University Rankings, ?Adamson masuk dalam Top 5 university di Filipina, posisi ke-88 di Asia Tenggara dan ke-551-600 di Asia.Baca juga: Trade Expo Indonesia: KBRI Manila Dorong Kerja Sama Menguntungkan dengan Filipina