IKN Nusantara Jadi Buah Bibir di Australia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Canberra: Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi agenda besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN pun menjadi perbincangan utama di Australia, terutama dalam ASEAN Business and Investment Summit & AIPIF Roadshow.“IKN merupakan bagian dari visi ‘Indonesia 2045’. Sesuai masterplan, IKN akan menjadi green, smart, resilience, dan sustainable city sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs dan Paris Agreement. Dua kota besar di Kalimantan Timur yaitu Samarinda dan Balikpapan akan menjadi kota penyangga IKN,” demikian disampaikan oleh Dr. Bolodadi, Deputi Bidang Pengendalian Otorita Ibu Kota Nusantara saat Business Roadshow yang dilakukan oleh KBRI Canberra bekerjasama dengan Australia – Indonesia Business Council (AIBC) di Ruang Balai Kartini, Canberra 16 Mei 2023.Dubes RI menyampaikan bahwa Business Roadshow di Canberra merupakan awal dari “ASEAN Business and Investment Summit & AIPIF Roadshow” di delapan kota Australia (Melbourne, Hobart, Adelaide, Darwin, Perth, Sydney, dan Brisbane) mulai 16 Mei sampai 30 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Australia.AIBC dan Asia Link Business turut mendukung kegiatan di seluruh kota tersebut. Roadshow tersebut juga dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN yang tahun ini mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.“Pemilihan tema Ibu Kota Nusantara di Business Roadshow di Canberra ditujukan untuk menggali potensi investasi Australia di IKN dan kota penyangga (Kaltim) serta untuk bertukar pengalaman dengan National Capital Authority (NCA) dan Pemerintah Australia Capital Territory (ACT) terkait pengembangan ibu kota” kata Dubes RI untuk Australia, Dr. Siswo Pramono, di hadapan 51 pengusaha dan wakil pemerintah Australia yang hadir, seperti dikutip dari keterangan KBRI Canberra, yang diterima Medcom.id, Kamis 18 Mei 2023.Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan meskipun berada di Provinsi Kalimantan Timur, IKN memiliki otoritas yang terpisah. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Timur senantiasa mendukung pembangunan IKN.Selain peran Kaltim dalam pembangunan IKN, Sekda memaparkan macroeconomic outlook dari Provinsi Kaltim, antara lain ranking kedua pendapatan per kapita di Indonesia dengan nilai USD16.083, ranking ketiga untuk indeks pembangunan manusia di Indonesia, dan provinsi dengan nilai ekspor terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Meskipun komoditas ekspor utama Katim masih berupa batu bara dan tambang lainnya, Pemerintah Kaltim gencar mencanangkan program investasi perbaikan iklim.Dalam paparannya, Andre Tjahyadi, selaku Wakil Presiden INA menyampaikan peran INA sebagai satu-satunya lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang memiliki mandat untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, membangun kekayaan (wealth) untuk generasi masa depan. Lebih lanjut Andre Tjahyadi menyampaikan bahwa dalam pembangunan IKN, INA akan focus pada pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan sektor prioritas lainnya.Dari sisi Australia, Sally Barnes, wakil dari National Capital Authority Australia, berbagi latar belakang sejarah pembangunan Canberra sebagai Ibu Kota Negara Australia, diantaranya penyelenggaraan sayembara yang diumumkan ke seluruh dunia tahun 1913.Lebih lanjut, Barnes berpesan berdasarkan pengalaman pembangunan Canberra sebagai ibukota negara, agar dalam pembangunan IKN tetap berpegang teguh pada rencana di awal dengan penyesuaian seiring dengan perkembangan waktu serta kebutuhan yang diperlukan. Serupa dengan INA, Martin Fahy selaku CEO dari Australia Superannuation Fund Association (ASFA) menyampaikan peran ASFA dalam memberikan advokasi serta penyaluran dana pensiun para anggota.Di luar topik IKN, Dubes Siswo turut menyampaikan presentasi mengenai “ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) & ASEAN Indo-Pacific and Infrastructure Forum (AIPF)” sebagai sidelines kegiatan Keketuaan Indonesia di ASEAN. Kedua kegiatan tersebut akan diselenggarakan terpisah, masing-masing pada 3-4 September 2023 untuk ABIS, dan 5-6 September 2023 untuk AIPF. Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Canberra menyampaikan rencana Trade Expo Indonesia 2023 yang akan diselenggarakan pada 18-22 Oktober 2023.Sementara penyelenggaraan “ASEAN Business and Investment Summit & AIPIF Roadshow” dilakukan di delapan kota Australia, termasuk Melbourne (17/05) Hobart (18/05), Adelaide (19/05), Darwin (22/05), Perth (25/05), Sydney (29/05), dan Brisbane (30/05).Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id