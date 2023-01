Kemenlu Berikan Social Media Award 2023 ke 6 Perwakilan RI

1. Best Performance Mission (3 Perwakilan)





2. Digital Head of Mission (2 Kepala Perwakilan)

3. Best Growth: KBRI Riyadh

Jakarta: Kementerian Luar Negeri memberikan penghargaan Social Media Award (SMA) kepada enam perwakilan Indonesia yang selama ini dinilai aktif menyebarluaskan berbagai kinerja dan capaian diplomasi melalui sosial media.Penghargaan ini diumumkan pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2023 di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.SMA 2023 diberikan untuk 6 pemenang yang terbagi ke dalam 3 kategori: Best Performance Mission, Digital Head of Mission, dan Best Growth.Menggabungkan penilaian pada aspek most active, most engaging, dan best use of visuals yang diberikan kepada:Perwakilan Rawan dan Berbahaya (PRPB) : KBRI Islamabad Perwakilan dengan populasi <40 juta: KJRI JeddahPerwakilan dengan populasi >40 Juta: KBRI SeoulKepala Perwakilan pada kelompok PRPB: Duta Besar Herry Sudradjat (KBRI Maputo)Non PRPB: Duta Besar Desra Percaya (KBRI London)Setelah penghargaan SMA, Kemenlu RI memberikan Adam Malik Award (AMA) kepada 6 kalangan media atas dukungan dan kemitraan dalam pemberitaan politik luar negeri sepanjang 2022.AMA diberikan untuk 6 kalangan media dengan 6 kategori sebagai berikut Media Cetak Terbaik; Media Online Terbaik; Media TV Terbaik; Media Radio Terbaik; Jurnalis Media Cetak Terbaik; Jurnalis Media Online Terbaik. Pemilihan pemenang ini dilakukan oleh tim juri berisikan 6 tokoh media, akademisi, dan pemerintahan. Adapun 6 pemenang AMA sebagai berikut:Media Cetak Terbaik: Kompas;Media Online Terbaik: Medcom.id;Media TV Terbaik: Kompas TV;Media Radio Terbaik: Elshinta;Jurnalis Media Cetak Terbaik: Diananda Rahmasari - Rakyat Merdeka;Jurnalis Media Online Terbaik: Yashinta Difa Pramudyani - Antara.Baca: Dua Kali Berturut-turut, Medcom.id Raih Penghargaan Adam Malik Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id