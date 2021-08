Militer Myanmar Tawarkan Amnesti kepada Pengunjuk Rasa yang Bersembunyi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yangon: Militer Myanmar telah menawarkan untuk membebaskan tuntutan terhadap beberapa pengunjuk rasa yang terlibat dalam demonstrasi atau protes jika mereka melapor kepada pihak berwenang. Laporan ini memicu tanggapan skeptis dari beberapa dakwaan yang dihadapi.Myanmar masih dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis enam bulan lalu. Kudeta oleh militer itu memicu gelombang protes dan gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan sebagian negara bagian.“Sejak kudeta, pasukan keamanan telah menangkap lebih dari 7.000 orang. Sementara 1.984 surat perintah dikeluarkan,” menurut organisasi The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).Media yang dikelola junta, Global New Light of Myanmar mengatakan, tidak ada amnesti yang akan ditawarkan kepada siapa pun yang dicari untuk kejahatan seperti pembunuhan, pembakaran atau serangan terhadap tentara. Mereka menyalahkan hasutan oleh anggota partai Aung San Suu Kyi untuk kampanye pembangkangan sipil."Oleh karena itu, mereka yang ingin kembali ke rumah atas kemauan mereka sendiri dapat dengan aman menghubungi nomor telepon atau kantor polisi terdekat, badan administrasi kabupaten dan kota," kata laporan Global New Light of Myanmar, seperti dikutip The Straits Times, Sabtu 7 Agustus 2021.Pasukan keamanan secara brutal menekan protes, menewaskan ratusan orang sejak kudeta. Anjuran untuk menyerah kepada otoritas militer ditolak oleh beberapa orang yang saat ini bersembunyi dan menghadapi tuduhan."Ini mungkin sebuah pengaturan," kata Khin Myat Myat Naing, 35, yang telah didakwa berdasarkan pasal 505A KUHP, yang mengkriminalisasi komentar yang dapat menyebabkan ketakutan atau menyebarkan berita palsu dan dapat dihukum hingga tiga tahun penjara."Mereka terus mengubah apa yang mereka katakan sepanjang waktu. Misalnya, janji pemilihan mereka," tambah blogger dan influencer perjalanan berusia 35 tahun itu.Tak lama setelah kudeta, para pemimpin junta menjanjikan pemilihan umum dalam waktu dua tahun, sehingga referensi itu ditafsirkan oleh beberapa media lokal sebagai perpanjangan jangka waktu pemilihan selama enam bulan. Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing minggu ini berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus 2023.Sai Tun, 33, seorang jurnalis lepas, yang bersembunyi dan menghadapi dakwaan berdasarkan pasal 505A setelah mengambil foto saat protes mengatakan, dia juga tidak berencana untuk menyerahkan diri."Selama tentara ada di sana, kami akan menjadi buronan," kata Sai Tun, yang ditembak di kaki pada protes dan menggantungkan harapannya pada milisi lokal yang menentang militer yang akhirnya merebut kembali kekuasaan.(FJR)