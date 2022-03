Panglima TNI Ingin Latihan Gabungan Semua Angkatan dengan AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kerja sama militer Indonesia-Amerika Serikat (AS) semakin erat, terutama untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik.Untuk terus mempererat hubungan ini, Komandan AS untuk Indo-Pasifik, John C. Aquilino, mengunjungi Indonesia dan berjumpa dengan mitranya, Panglima TNI Andhika Perkasa Andhika mengatakan, pertemuan keduanya ini bertujuan mengevaluasi kerja sama yang sudah terjalin dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, banyak hal yang harus dilakukan untuk memperkuat kemitraan ini."Selain latihan, pertukaran dan pendidikan, juga tentang workshop gabungan," kata Andhika dalam jumpa pers bersama di Jakarta, Senin, 21 Maret 2022."Di sinilah kami ingin mempelajari hasil dari kerja sama gabungan yang sering dilakukan counterpart saya di dunia sebenarnya," tutur Andhika.Sebelumnya, Indonesia dan AS melakukan latihan gabungan namun terpisah-pisah untuk masing-masing satuan. Andhika mengatakan, biasanya hanya Angkatan Darat dengan US Army, atau Angkatan Laut dengan US Navy."Kita berencana membuat satu latihan yang - bukan meniadakan latihan per angkatan - tapi menjadikannya dalam satu latihan terintegrasi," ujar Andhika.Ia berharap latihan gabungan semua angkatan dapat dilakukan dengan Washington. "Kami ingin merasakan nuansa gabungannya, baik dari perencanaan hingga pelaksanaannya," pungkas dia.Baca: Ribuan Personel TNI AD dan US Army Latihan Militer Bersama