Industri Otomotif Indonesia Perdalam Jejaring dan Penetrasi Pasar di Vietnam

Ho Chi Minh City: Sebanyak 11 perusahaan Indonesia di sektor otomotif, khususnya produk spare parts, berpartisipasi dalam pameran Automechanika 2023 yang diselenggarakan di Saigon Exhibition and Conventio?n Center (SECC), Ho Chi Minh City, Vietnam . Pameran internasional ini merupakan pameran seri ke-5 dan menjadi salah satu pameran produk spare parts terbesar di Vietnam. Pavilion Indonesia merupakan salah satu dari 9 pavilion yang berpartisipasi pada Automechanika 2023.Pameran Automechanika 2023 diikuti oleh total 461 perusahaan dari 20 negara dan teritori.Didukung KBRI Hanoi, Atase Perdagangan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Kementerian Perdagangan, 9 perusahaan Indonesia menempati Pavilion Indonesia seluas 90m2.Sembilan perusahaan tersebut adalah PT Adyawinsa Rubber Industry (rubber to metal bonded parts of vulcanized rubber), PT Aneka Komkar Utama (wheels, gasket, plastic component rubber to metal bonded parts of vulcanized rubber), PT Astra Otoparts Tbk (spare parts), PT Chakra Giri Energi Indonesia (electric vehicle charging unit), PT Megatama Spring (spare parts, spring), PT Pakokuina (wheels, velg), PT Supreme Belting Perkasa (multi rib belt, poly v-belt for automotive), PT Edico Utama/Teikin (spare parts, piston, gasket).Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu, 24 Juni 2023, terdapat dua perusahaan Indonesia lainnya yang berpartisipasi, yaitu PT. Indoprima Gemilang (brakepad, spring) dan CV Cahaya Sumber Urip (foglamp, spare parts). Konjen RI HCMC bersama Atase Perdagangan dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI hadir pada seremoni pembukaan Auotomechanika 2023 yang berlangsung pada 23 Juni 2023. Peresmian Automechanika seri ke-5 ini juga disaksikan oleh perwakilan Departemen Perdagangan dan Industri HCMC, Vietrade HCMC, Vietnam Associaion of Mechanical Industries, Vietnam Association of Supporting Industries, HCMC Association of Mechanical and Electrical Enterprises, Rubber and Plastic Manufacturer Association, Vietnam Rubber Association.Peluang sektor otomotif di Vietnam semakin besar. Minat peserta pameran tahun ini meningkat hingga 28%. Selain bertemu dengan pelaku usaha Vietnam, pameran ini memberi kesempatan mengembangkan jejaring dengan mitra dari negara lain.Selain display produk, pameran ini juga memiliki sesi konferensi, networking event, dan workshop. Menurut penyelenggara, electronic vehicle, auto service and maintenance serta automotive manufacturing merupakan peluang terbesar di pasar Vietnam. Pameran berlangsung hingga 25 Juni 2023.Baca juga: Indonesia-Vietnam Siap Berkontribusi sebagai Episentrum Pertumbuhan di ASEAN