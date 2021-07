AS dan Singapura Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III dan Menhan Singapura Dr Ng Eng Hen bertemu di gedung Kemenhan Singapura pada Selasa ini, 27 Juli 2021. Kedua menhan menekankan kembali kerja sama pertahanan AS-Singapura, termasuk dalam bidang pelatihan militer.Kuatnya kerja sama pertahanan kedua negara terlihat dari penandatanganan Protocol of Amendment di tahun 2019 yang memperbarui nota kesepahaman (MoU) terkait penggunaan fasilitas AS di Singapura.Selain itu, kedua negara juga telah menandatanani sebuah MoU terkait pembentukan Detasemen Pelatihan Jet Tempur Angkatan Udara Singapura di Guam.Dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Menhan Austin mengucapkan terima kasih kepada Singapura atas dukungan logistik yang diberikan kepada pesawat serta kapal tempur AS. Dukungan ini didasarkan kesamaan pandangan bahwa kehadiran AS di kawasan merupakan hal vital bagi perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas.Terkait kerja sama pelatihan, AS dan Singapura baru-baru ini melakukan sejumlah latihan militer bilateral seperti yang bertajuk 3rd Exercise Pacific Griffin dan the 40th Exercise Tiger Balm. Untuk skema multilateral, AS dan Singapura juga telah mengikuti latihan bertajuk Exercise Rim of the Pacific dan Exercise Red Flag – Nellis."Menhan AS dan Singapura ingin mendorong kelanjutan dari interaksi fisik antar dua kekuatan di bidang pertahanan," ujar pernyataan gabungan AS-Singapura.Kepada Singapura, Menhan Austin menekankan bahwa Pentagon memandang penting kehadiran Singapura dalam kapasitas latihan di AS. Ia dan Menhan Singapura ingin lebih mengeksplorasi kesempatan-kesempatan baru dalam bidang pelatihan, termasuk kerja sama terkait pesawat jet tempur F-35B.Dr Ng berterima kasih kepada Menhan Austin atas dukungan kuat AS dalam memfasilitasi pelatihan Singapura di luar negeri, yang telah membantu Negeri Singa Putih dalam mengatasi masalah keamanan ruang udara.Selain di bidang militer, AS dan Singapura juga ingin menggarap kerja sama terkait isu anti-terorisme, kepintaran buatan (AI), pertahanan siber, komunikasi, dan penanggulangan bencana."AS-Singapura telah mendiskusikan situasi keamanan regional dan menyepakati pentingnya mempertahankan aturan berbasis hukum. Kedua menhan juga sepakat mengembangkan peran kemitraan AS-Singapura dalam menjaga stabilitas kawasan," pungkas pernyataan gabungan kedua negara.Baca: Prabowo dan Menhan AS Bahas Situasi Menantang di Laut China Selatan (WIL)