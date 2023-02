Makin Akrab, Kota Denpasar dan Mossel Bay Perpanjang MoU Sister City

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cape Town: Pemerintah Kota Denpasar dan Mossel Bay (Provinsi Western Cape, Afrika Selatan) menandatangani MoU on the Establishment of Sister City Cooperation Denpasar - Mossel Bay pada 31 Januari 2023. Penandatanganan dilakukan Wali Kota Denpasar Bapak Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar dan Executive Mayor Mossel Bay Alderman Dirk Kotzé di Mossel Bay.Selama prosesi penandatangan, pemerintah kedua kota dan pihak-pihak lain di Indonesia dan Afrika Selatan terhubung secara virtual dengan difasilitasi KJRI Cape Town Konjen RI Cape Town, Mohamad Siradj Parwito, menggarisbawahi bahwa jarak fisik kedua kota tidak menjadi kendala untuk mempererat kerja sama."Penandatanganan MoU ini menegaskan political will yang harus diikuti dengan kerja sama yang membawa manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. KJRI Cape Town juga siap mendukung implementasi yang nyata dan menjajaki bidang-bidang kerja sama kedua pihak," ucap Mohamad Siradj, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, belum lama ini.Perjanjian tersebut merupakan perpanjangan dari MoU on Sister City Cooperation yang telah habis masa berlakunya pada November lalu.Dalam perkembangannya, dengan difasilitasi KJRI Cape Town, kedua pihak sepakat memperpanjang dan memperluas lingkup kerja sama yang meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi.Lebih lanjut Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan optimisme atas lingkup kerja sama peningkatkan kapasitas organisasi/kelembagaan yang akan mendorong kinerja organisasi dan kapasitas SDM, sehingga kedua kota dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.Sementara itu, Executive Mayor Alderman Dirk Kotzé menyampaikan keinginan belajar dari Denpasar yang mampu berinovasi dan berkembang pesat, namun tetap mempertahankan personality Bali yang unik.Pemerintah Mossel Bay telah menamai satu ruang rapatnya dengan nama Denpasar Committee Room. Dalam proposal pengembangan area Mossel Bay Waterfront, juga diusulkan untuk menamai satu jalan lain dengan nama Denpasar Street.Dalam kesempatan tersebut, Minister of Agriculture Provinsi Western Cape, Ivan Meyer, mendeskripsikan bahwa Pemerintah Mossel Bay menggunakan branding "Iconic Mossel Bay" yang dilatarbelakangi nilai-nilai budaya, pariwisata, sejarah, tradisi, serta keterlibatan dengan masyarakat. Di satu sisi, Denpasar juga memiliki nilai-nilai yang sama, sehingga diyakini bahwa Denpasar juga merupakan sebuah iconic city.