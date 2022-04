Tambahan 3,5 Juta Dosis Vaksin Pfizer dari AS Tiba di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Amerika Serikat (AS) kembali memberikan tambahan 3,5 juta dosis vaksin Covid-19 Pfizer untuk Indonesia. Tambahan dosis ini tiba pada Minggu, 3 April 2022.Sebelumnya, AS telah menyumbangkan 35,8 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia dan lebih dari setengah miliar dosis lainnya ke lebih dari 110 negara di berbagai kawasan di dunia."Hingga 17 Maret, AS telah mengirimkan 500 juta dosis vaksin Covid-19 ke seluruh dunia, lebih banyak daripada yang diberikan oleh negara-negara lain," kata pernyataan Kedutaan Besar AS di Jakarta.Untuk setiap dosis vaksin yang diberikan di Amerika Serikat, hampir satu dosis telah dikirim ke luar negeri.Washington mengatakan, ini adalah tonggak penting yang dilakukan hanya dalam waktu sembilan bulan. Pemberian dosis vaksin ini untuk mewujudkan janji Presiden AS Joe Biden untuk menyumbangkan lebih dari 1,2 miliar dosis vaksin yang aman dan efektif ke seluruh dunia."Vaksin adalah salah satu cara terbaik untuk mengendalikan pandemi ini. Dengan vaksin, kita membantu melindungi satu sama lain dari penularan dan kembali aktif dalam dunia yang lebih sehat dan lebih produktif," kata Jeff Cohen, Direktur Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) di Indonesia."AS berkomitmen untuk terus menghidupkan semangat solidaritas dan bermitra dengan rakyat Indonesia dan mitra-mitra kami. Bersama-sama, kita akan mengalahkan Covid-19," lanjutnya.Dengan komitmen sebesar 4 miliar dolar, Amerika Serikat menjadi donor terbesar bagi COVAX Facility. "Bekerja sama dengan UNICEF, COVAX telah mengirimkan lebih dari satu miliar dosis vaksin ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk lebih dari 100 juta dosis untuk Indonesia," sambung mereka.Baca: Menlu RI Kembali Tekankan Kesetaraan Vaksinasi di Pertemuan COVAX 2022 Selain itu, Negeri Paman Sam juga memberikan dukungan untuk tempat vaksinasi, termasuk klinik keliling untuk orang tua dan penyandang disabilitas sehingga mereka bisa divaksin di halaman rumahnya. Mereka juga melatih petugas kesehatan, dan mendukung distribusi vaksin hingga ke daerah terpencil sehingga masyarakat Indonesia di semua provinsi memiliki akses terhadap vaksin."Dengan dukungan USAID, mitra masyarakat sipil juga telah menjangkau puluhan juta orang Indonesia melalui media sosial dan pesan publik lainnya, untuk mempromosikan vaksinasi dan melawan informasi yang salah dan disinformasi seputar covid-19," lanjut mereka.Sejak awal pandemi, pemerintah AS telah memberikan lebih dari 77 juta dolar untuk mendukung respons Indonesia terhadap covid-19. Bantuan ini merupakan tambahan dari bantuan kesehatan senilai lebih dari 1 miliar dolar AS selama dua dekade terakhir.Sejak Maret 2020, dukungan AS telah menjangkau lebih dari 194 juta orang di Indonesia - lebih dari dua pertiga jumlah penduduk Indonesia. USAID telah membantu sekitar 165.000 petugas kesehatan garis depan serta memperkuat lebih dari 1.800 rumah sakit, klinik, dan laboratorium di seluruh Indonesia.Hingga saat ini, USAID telah memberikan dukungan untuk lebih dari 10.000 kegiatan vaksinasi.