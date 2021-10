Profesor Singapura: Pengalaman Tentang Kemiskinan Kunci Pencapaian Jokowi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Profesor National University of Singapore, Kishore Mahbubani menilai Presiden Joko Widodo sebagai sosok jenius. Namun ada satu hal yang dianggap oleh profesor Singapura itu sebagai pembentuk pribadi Jokowi sekarang ini.Dalam tulisannya yang terbit di Project Syndicate, sebuah media nirlaba berfokus pada isu internasional, pada 6 Oktober 2021, Profesor Mahbubani sebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia.“Pengalaman pribadi Jokowi tentang kemiskinan adalah kunci untuk memahami pencapaiannya,” tulis Profesor Kishore Mahbubani dalam artikel berjudul ‘The Genius of Jokowi’, yang dilansir dari Project Syndicate.Baca: Profesor Singapura Sebut Jokowi Jenius, Negara Lain Pilih Pemimpin Penipu Menurut Mahbubani, setelah karir politik yang sukses (sebagai Wali Kota Solo dan gubernur DKI Jakarta dia bisa saja secara alami hanyut ke dalam perusahaan miliuner, seperti yang dilakukan banyak politisi. Tetapi warga miskin tetap menjadi fokusnya, dan tidak mengherankan bahwa pemerintahannya telah memberikan banyak program untuk membantu mereka.Penulis buku ‘Has China Won’ itu mengambil contoh pada 2016, Pemerintah Indonesia melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin melalui formalisasi kepemilikan tanah. Ini telah memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan skema jaminan kesehatan nasional baru, yang ditujukan untuk memberikan perawatan kesehatan universal.Tidak hanya itu, yang menjadi sorotan Profesor Mahbubani juga adalah Pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan pendaftaran sekolah dan mencapai pendidikan universal, dan menyelenggarakan program bantuan tunai untuk masyarakat miskin yang disebut Program Keluarga Harapan.“Sebelum Jokowi menjabat pada 2014, koefisien Gini ketimpangan kekayaan Indonesia terus meningkat, dari 28,6 pada tahun 2000 menjadi 40 pada 2013. Koefisien kemudian menurun menjadi 38,2, penurunan signifikan pertama dalam 15 tahun,” tulis penulis yang masuk dalam 50 Pemikir Dunia 2014, versi majalah Prospect itu.“Namun, tidak seperti banyak pemimpin yang menganjurkan program besar pemerintah untuk membantu warga miskin, Jokowi bijaksana secara fiskal. Utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40 persen dari PDB,” imbuh tulisan Profesor Mahbubani.Pada saat yang sama, Jokowi menuru Mahbubani adalah seorang kapitalis yang gigih. Sebagai mantan eksportir furnitur, mantan Wali Kota Solo itu dianggap memahami betul tantangan yang dihadapi usaha kecil. Karena itu, Presiden Jokowi dinilainya menggunakan popularitasnya untuk mendorong melalui langkah-langkah yang menyakitkan, seperti mereformasi undang-undang perburuhan untuk memungkinkan perusahaan menghemat di masa-masa sulit dan menghilangkan subsidi bahan bakar.Pengajar di Asia Research Institute of the National University of Singapore ini menilai Jokowi juga berkomitmen untuk pembangunan infrastruktur. Selama masa kepresidenannya, pemerintah telah mengembangkan rencana berani untuk membangun jalan raya di seluruh Indonesia, dari Aceh di barat hingga Papua di timur.“Di Sumatera, jalur kereta api sepanjang 2.000 kilometer direncanakan dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan. Proyek lain yang diusulkan termasuk kereta api sepanjang 1.000 kilometer di seluruh Sulawesi dan pengembangan jalur kereta api jarak jauh di Kalimantan,” paparnya.Sementara itu, jaringan kereta bawah tanah Jakarta berkembang pesat, mengurangi beberapa kemacetan lalu lintas terburuk di dunia. Di Jawa, lebih dari 700 kilometer jalan tol (termasuk jalan tol Trans-Jawa) dibangun antara tahun 2015 dan 2018, suatu prestasi yang dulu dianggap mustahil, mengingat hanya 220 kilometer jalan yang dibangun di pulau itu pada dekade sebelumnya.Reformasi Jokowi membantu meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks Doing Business Bank Dunia dari peringkat 120 pada 2014 menjadi peringkat 73 pada 2020. Dari sisi kemajuan ekonomi, Indonesia seharusnya menikmati ledakan ekonomi, tetapi covid-19 menghantam negara ini dengan keras.“Namun, Jokowi bertindak lebih awal dan tegas untuk mengamankan 175 juta dosis vaksin untuk populasi 270 juta. Banyak dosis berasal dari Tiongkok dan Jokowi menerima suntikan Sinovac untuk menunjukkan kepercayaannya pada vaksin Tiongkok dan mengirim sinyal politik yang lebih luas,” tulis Mahbubani.Mahbubani menilai Jokowi secara geopolitik bijaksana, dengan bijak menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan AS karena persaingan kekuatan besar mereka mendapatkan momentum.“Dia (Jokowi) mengatakan kepada saya bahwa dirinya telah mendorong AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, karena investasi Tiongkok telah jauh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia berpartisipasi dalam banyak proyek yang terkait dengan Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok, termasuk kereta api Jakarta-Bandung, zona ekonomi khusus pariwisata di Jawa, pembangkit listrik tenaga air Kayan di Kalimantan Utara, perluasan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera, dan pengembangan Bandara Internasional Lembeh di Sulawesi,” tambahnya.“Kita hidup di zaman paradoks. Ilmu sosial modern telah membekali kita dengan semua pengetahuan yang kita butuhkan untuk memerintah dengan baik, namun bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu seperti pendahulu Biden, Donald Trump, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson,” sebutnya.“Inilah mengapa keberhasilan Jokowi patut diapresiasi lebih luas. Dunia dapat belajar banyak dari model pemerintahannya yang baik,” tutup Profesor Kishore Mahbubani dalam tulisannya.