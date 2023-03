Menlu AS Temui Menteri Retno, Bahas Dukungan Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Delhi: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di sela-sela pertemuan Menlu G20 di New Delhi, India. Blinken memuji kepemimpinan Indonesia di G20 tahun lalu.“Senang bisa menghabiskan waktu dengan menteri luar negeri (Retno). Indonesia memiliki kepemimpinan yang sangat sukses di G20 tahun lalu,” ujar Menlu Blinken dikutip dari keterangan US Departement of State, Kamis 2 Maret 2023.“Sekarang kita (G20) sedang dalam proses serah terima aktif kepada teman-teman di India, tetapi ini adalah agenda yang kuat untuk ditindaklanjuti, sejumlah hal yang menjadi fokus dan inisiatif Indonesia ,” imbuh Blinken.Sementara Menlu Retno mengatakan apresiasinya atas dukungan kuat Amerika Serikat selama kepresidenan Indonesia di G20 tahun lalu.“Dan tentunya tahun ini adalah keketuaan Indonesia di ASEAN , dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda lagi untuk mempererat hubungan bilateral dengan AS dan ASEAN,” ucap Menlu Retno.“Saya yakin Anda akan mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN, dan Anda akan mendukung sentralitas ASEAN,” imbuhnya.Menlu Blinken menambahkan bahwa Indonesia dan AS bekerja sama dengan sangat erat. “Dan tentu saja kepemimpinan kritis ASEAN. Tahun ini kita bekerja sama dengan sangat erat, dan merupakan kesempatan yang baik untuk membandingkan catatan tentang G20, tentang ASEAN,” tegas Blinken.Kemitraan strategis yang sangat kuat dimiliki antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini terutama dalam menghadapi banyak masalah bersama, serta kepentingan dan perhatian bersama.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id