Angklung Indonesia Tampil di Foursquare Gospel Church Davao City

Davao City: Tanggal 27 November 2022 menjadi momen perayaan persahabatan antar bangsa yang diinisiasi Gereja Injili Sepenuh (Foursquare Gospel Church) di Davao City, Filipina . Perayaan kali ini mengundang Indonesia sebagai negara yang ingin dikenal dekat dan ingin dibagikan berkat oleh jemaat Gereja Foursquare Gospel Church.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Selasa, 29 November 2022, KJRI Davao City sebagai Kantor Perwakilan Konsuler Indonesia di Filipina mendapatkan kehormatan untuk tampil di tengah-tengah komunitas jemaat gereja Foursquare Gospel Church.Mengawali perayaan, telah dipresentasikan video promosi budaya dan pariwisata Wonderful Indonesia – Indonesia to Spice up the World. Video yang menampilkan berbagai tempat tujuan wisata serta kuliner Indonesia disambut baik dan penuh antusias oleh jemaat Gereja Foursquare Gospel Church.Setelah itu, perayaan antara bangsa juga semakin dimeriahkan penampilan angklung oleh grup musik siswa dan siswi Sekolah Indonesia Davao (SID) City yang membawakan lagu "We Are the World" dan "Ojo Dibandingke."Kehadiran KJRI Davao City sebagai wakil resmi Pemerintah Indonesia di tengah-tengah komunitas Jemaat Gereja Foursquare Gospel Church merupakan wujud nyata toleransi antar umat beragama, serta begitu eratnya persahabatan antara masyarakat Indonesia dengan Filipina, khususnya di wilayah kerja Mindanao, Filipina Selatan.Menghargai kehadiran Indonesia, para jemaat gereja berinisiatif menggunakan batik Indonesia. Hal ini menandakan begitu eratnya hubungan antara masyarakat Indonesia dan Filipina yang telah terjalin, dan tentunya semakin dikenalnya Indonesia melalui angklung sebagai instrumen musik tradisional.Gereja Foursquare Gospel Church di akhir kegiatan menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih kepada Konsul Jenderal RI Davao City, dan kepada grup musik SID, serta mendoakan Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan bangsa Indonesia agar terus diberkati Tuhan.Baca: Tepuk Tangan Meriah Warnai Pertunjukan Musik Angklung di Davao City