Junta Myanmar Tuduh Serangan Kelompok Separatis Didanai oleh Perdagangan Narkoba

Advertisement

(FJR)

Yangon: Pimpinan junta militer Myanmar mengklaim bahwa serangan besar di bagian timur laut negara oleh aliansi organisasi etnis minoritas bersenjata sebagian didanai oleh keuntungan yang diperoleh oleh salah satu kelompok dari perdagangan narkoba yang menguntungkan di wilayah tersebut.Tuduhan yang dilontarkan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing datang setelah pemerintahannya terkejut oleh pertempuran sengit di beberapa kota di wilayah perbatasan timur laut negara.Pada 27 Oktober, Arakan Army, Myanmar National Democratic Alliance Army, dan Ta'ang National Liberation Army membentuk aliansi Three Brotherhood Alliance dan melancarkan serangan terkoordinasi di negara bagian Shan bagian utara.Militer telah mengakui kehilangan kendali atas tiga kota di negara bagian Shan utara, termasuk titik perlintasan perbatasan utama untuk perdagangan dengan Tiongkok, tetapi tidak menjelaskan mengapa militer gagal memberikan pertahanan yang efektif."Masalah hari ini di Shan state (Utara) dipicu oleh masalah narkoba," ujar Min Aung Hlaing, dikutip oleh surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola negara pada pertemuan Rabu dari Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional negara, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 10 November 2023."Pendapatan dari narkoba dihabiskan untuk merebut kekuasaan melalui perjuangan bersenjata. Rencana seperti itu ditutupi oleh produksi dan peredaran narkoba,” ujar Min.Kelompok yang dituduh melakukan perdagangan narkoba, Myanmar National Democratic Alliance Army, membantah tuduhannya.Produksi dan peredaran narkoba dalam skala besar telah lama menjadi masalah di wilayah perbatasan Myanmar, sejarahnya melibatkan opium dan heroin, dan dalam dekade terakhir, metamfetamin. Perdagangan narkoba dikaitkan dengan berbagai kelompok etnis minoritas untuk mendanai gerakan bersenjata mereka, tetapi anggota militer, terutama di tingkat regional, juga dituduh terlibat.Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa dalam pertemuan Dewan Pertahanan, Pelaksana Tugas Presiden Myint Swe memperingatkan bahwa negara ini dalam keadaan kritis dan bisa terpecah jika militer tidak mengambil tindakan efektif terhadap kelompok yang melakukan serangan.Min Aung Hlaing dilaporkan mengatakan kepada kabinetnya pekan lalu bahwa militer akan melancarkan serangan balik terhadap mereka yang menyerang kamp militer meskipun dia mengklaim telah membentuk ikatan kepercayaan dengan kelompok etnis minoritas.Laporan hari Kamis mengutipnya mengatakan bahwa konflik di Shan state terjadi karena Myanmar National Democratic Alliance Army, atau MNDAA, telah menggunakan keuntungan dari produksi narkoba ilegal untuk menjadi lebih kuat sehingga dapat menjadi kekuatan dominan seperti yang pernah terjadi di yang dikenal sebagai Kawasan Khusus Kokang, yang ibukotanya adalah Laukkai, di perbatasan dengan Tiongkok.MNDAA adalah lengan perjuangan etnis minoritas Kokang di Myanmar.Min Aung Hlaing dikutip mengatakan bahwa sejak 2006 ada 18 kasus narkoba besar di wilayah Kokang, dengan 140 orang ditangkap dan narkoba senilai 71,6 miliar kyat (USD34 juta) disita.Lee Kyar Wai, juru bicara MNDAA, membantah tuduhan narkoba tersebut, mengatakan kelompok tersebut telah menerapkan langkah-langkah anti-narkoba dan pertanian tanaman alternatif di wilayah Kokang sejak 2007.Dia mengatakan, “serangan aliansi etnis tersebut bertujuan untuk menghapuskan rezim militer yang menindas, membangun bangsa berdasarkan sistem demokrasi federal, dan memerangi penipuan perjudian online yang merajalela di Myanmar, khususnya di sepanjang perbatasan Tiongkok-Myanmar."Myanmar sudah terpecah oleh apa yang beberapa pakar PBB sebut sebagai perang saudara setelah perlawanan bersenjata muncul untuk menentang kudeta militer 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.Serangan aliansi ini dianggap sebagai bantuan untuk perjuangan bersenjata nasional yang dipimpin oleh Pasukan Pertahanan Rakyat, kekuatan bersenjata yang terorganisir longgar dari Pemerintah Persatuan Nasional, organisasi oposisi utama yang mengklaim menjadi pemerintah sah Myanmar. Beberapa kelompok bersenjata etnis telah bersekutu dengan Pasukan Pertahanan Rakyat.Situasinya rumit karena pemerintahan militer dan kelompok dalam Three Brotherhood Alliance menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, dan keduanya mengklaim berupaya menutup operasi penipuan cybercrime yang sebagian besar berbasis di kasino dan kompleks hotel di wilayah perbatasan Myanmar.Tiongkok baru-baru ini berusaha menutup operasi ini. Mereka sebagian besar dijalankan oleh pengusaha etnis Tionghoa, mempekerjakan sejumlah besar warga Tiongkok - yang sering diperdaya untuk bekerja untuk mereka - dan target mereka juga seringkali warga Tiongkok.