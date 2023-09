Hari Ketiga KTT ke-43 ASEAN, Jokowi Akan Serahkan Keketuaan ke Laos

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rangkaian KTT ke-43 ASEAN masih terus berlanjut hingga hari ini Kamis 7 September 2023. Pada pertemuan Rabu 6 September, para pemimpin ASEAN melakukan pertemuan dengan mitranya, seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, ASEAN Plus Three, Amerika Serikat dan Kanada.Dalam pertemuan dengan Tiongkok, para pemimpin sepakat untuk semakin mempererat hubungan antara ASEAN dan Tiongkok karena potensi yang semakin besar.Namun, penekanan para pemimpin ASEAN adalah perlunya trust atau kepercayaan pada hubungan ini. Rasa kepercayaan dan penghormatan terhadap hukum internasional dianggap sebagai modal terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan.Sementara ketika pertemuan dengan Korea Selatan, para pemimpin membahas kerja sama terutama di sektor emerging economy, seperti fintech, digital economy dan start-up ecosystem.Korea Selatan mengumumkan kontribusi hingg 30 juta US dolar untuk peningkatan kapasitas di bidang artificial Intelligence (AI) dan 16 juta US dolar untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).Sedangkan ertemuan dengan Jepang, para pemimpin sepakat untuk menjaga situasi kondusif di kawasan, khususnya di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan.Kerja sama pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, transisi energi dan ekonomi digital juga terus didorong dalam pertemuan tersebut. Jepang pun menyampaikan komitmen pendanaan sebesar USD100 juta untuk mendukung implementasi AOIP.Pertemuan keempat para pemimpin adalah KTT ASEAN Plus Three, para leaders berusaha untuk meningkatkan kerja sama termasuk di sektor ekonomi masa depan, seperti transformasi digital, kendaraan listrik dan ekonomi hijau.Para pemimpin ASEAN Plus Three juga sepakat mengenai pentingnya mengelola perbedaan dengan damai agar situasi tetap kondusif terus terjaga.Pertemuan dilanjutkan dengan Amerika Serikat yang diwakili Wakil Presiden Kamala Harris. Dalam pertemuan itu, Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.Amerika Serikat juga akan mendirikan ASEAN-US Centre di Washington DC guna mempererat hubungan ASEAN-AS, terutama untuk people-to-people contact.Pertemuan terakhir para pemimpin adalah dengan Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyampaikan Kanada sangat mendukung AOIP dan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth.Para leaders juga mengharapkan agar ASEAN-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ASEAN-Kanada CEPA) dapat diselesaikan.Pertemuan kemarin ditutup dengan Gala Dinner para leaders dan delegasi di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.Pertemuan hari terakhir KTT ASEAN 7 September ini dilanjutkan dengan India, lalu East Asia Summit, Australia, PBB. Diikuti dengan penyerahan Keketuaan ASEAN kepada Laos, dan ditutup dengan konferensi pers dari Presiden Joko Widodo