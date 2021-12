Tambahan 1,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Sumbangan AS Tiba di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah dan rakyat Amerika Serikat terus mendukung Indonesia dalam memerangi pandemi Covid-19. Hari ini, Selasa, 7 Desember 2021, AS mengirimkan tambahan 1,5 juta dosis vaksin Moderna kepada Indonesia, yang merupakan bagian dari donasi vaksin berkelanjutan melalui kemitraan dengan COVAX, Pemerintah Indonesia, dan UNICEF.Dosis vaksin yang aman dan efektif ini akan menyelamatkan jiwa serta membantu melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19. Berdasarkan keterangan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, tambahan 1,5 juta dosis ini tiba di Indonesia pada pukul 16.00 WIB.AS adalah donor terbesar untuk COVAX , dengan total komitmen 4 miliar dolar yang telah membantu Gavi memfasilitasi donasi dengan total lebih dari 44,7 juta dosis vaksin kepada Indonesia. Secara bilateral, sampai saat ini AS telah menyumbangkan 18,4 juta dosis vaksin Covid-19 kepada Indonesia.Baca: 819.600 Dosis Vaksin Moderna Tiba di Indonesia Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan AS untuk terus memimpin upaya vaksinasi Covid-19 dunia, Negeri Paman Sam telah menyumbangkan total 1,1 miliar vaksin Covid-19 kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah di seluruh dunia.Secara global, AS telah mengirimkan 291 juta dosis vaksin Covid-19 tanpa pamrih dan telah berjanji untuk memberikan 200 juta dosis lagi hingga Maret 2022.Selain memberikan vaksin, pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra lainnya untuk memperkuat program vaksinasi di Indonesia dengan mendukung penambahan lokasi, pelatihan tenaga kesehatan, melawan misinformasi, dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, lebih dari 3.400 vaksinator yang didukung USAID di 768 klinik keliling dan sementara telah memvaksinasi lebih dari 1,1 juta orang Indonesia.Sejak awal pandemi, pemerintah AS telah menganggarkan lebih dari 77 juta dolar untuk mendukung respons Covid-19 di Indonesia, yang merupakan tambahan dari sekitar 1 miliar dolar dalam bentuk bantuan terkait kesehatan selama dua dekade terakhir.AS bekerja sama dengan Indonesia untuk mempercepat deteksi dan pelacakan kasus Covid-19, meningkatkan kemampuan laboratorium, pengawasan penyakit, dan kapasitas respons cepat, serta memastikan lebih banyak orang tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan orang lain.Sejak Maret 2020, dukungan AS telah menjangkau lebih dari 165 juta orang di Indonesia, atau 60 persen dari total populasi. AS telah membantu sekitar 44.000 tenaga kesehatan garis depan dan memperkuat lebih dari 1.400 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia.AS berkomitmen untuk terus bermitra dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menyelamatkan jiwa dan berupaya menuju pembukaan kembali ekonomi nasional secara aman.