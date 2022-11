Indonesia-Filipina Bahas Isu Perbatasan di Pertemuan ke-39 IDPHBC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Davao City: Indonesia dan Filipina kembali membahas isu perbatasan negara dalam pertemuan Indonesia Philippines Border Committee (IDPHBC) Chairmen’s Conference ke-39 di Park Inn Hotel dan SMX Convention Cener Lanang Premiere di Davao City pada 22-23 November lalu.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, 25 November 2022, delegasi Indonesia dihadiri Kolonel Laut (T) Bambang Wijonarko selaku Atase Pertahanan RI-Manila, Letkol Laut (P) Wityuda Timortimur selaku Ka ILO TNI, Serma Ttu Eka Juliansyah selaku Ba ILO TNI dan Bapak Puguh Tedjobaskoro, PF Protokol-Konsuler dan staf yang mewakili KJRI Davao City.Turut hadir dari delegasi Filipina antara lain Eastmincom Commander dan staff, Commander of NFEM dan staff, Coast Guard District Commander, PNP Regional Maritime Unit 11, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11, National Intelligence Coordinating Agency 11, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affair-Mindanao, Bureau of Customs Port of Davao, Mindanao Development Authority, Philippines Statistic Authority 11 dan Department of Social Welfare and Development 11.Chairmen’s Conference merupakan pertemuan tahunan dengan tempat pelaksanaan bergantian antara Indonesia dan Filipina. IDPHBC sendiri terdiri dari tiga sub komite yang terdiri atas Sub-komite A terkait Patroli Perbatasan dan Komunikasi, Sub-komite B terkait Intelijen, Sub-komite C terkait Kegiatan Lintas Batas.Pertemuan yang diselenggarakan secara daring kali ini membahas seputar isu penting dalam implementasi 1975 Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Patrol Agreement (BPA) di perbatasan negara Indonesia-Filipina.Terdapat 12 agenda dalam pertemuan ini, yang diakhiri dengan kesepakatan kedua pihak untuk mendorong percepatan revisi 1975 BCA dan BPA kepada pemerintah masing-masing. Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri penandatanganan hasil kesepakatan serta foto bersama.Dalam kesempatan yang sama, LTGen Greg T. Almerol PA selaku Eastmincom Commander memberikan cinderamata kepada KJRI Davao City yang diwakili Bapak Puguh Tedjobaskoro dan juga untuk Atase Pertahanan RI-Manila, Kolonel Laut (T) Bambang Wijonarko.Baca: Kadin dan BEBC Susun Strategi Sukseskan Perdagangan di Perbatasan Negara