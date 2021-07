Populer Internasional: Kolaborasi RI-Selandia Baru hingga Hoaks Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia dan Selandia Baru telah menyelenggarakan Senior Officials’ Meeting (SOM) ke-10 secara virtual belum lama ini. Pandemi Covid-19 tidak menghalangi kedua negara untuk terus memperkuat hubungan dan interaksi.Kabar tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Minggu, 25 Juli 2021.Dua berita terpopuler lainnya adalah mengenai Amerika Serikat yang menambah dana bantuan untuk pengungsi Afghanistan dan seputar seruan kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk membantu memerangi hoaks seputar Covid-19.Berikut selengkapnya:Diskusi dipimpin Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, bersama Deputy Secretary Americas and Asia Group, Ministry of Foreign Affairs and Trade Selandia Baru, Mr. Mark Sinclair.Dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, disebutkan bahwa Indonesia dan Selandia Baru membahas upaya penanganan Covid-19 di masing-masing negara serta menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menjamin akses vaksin yang setara dan adil.Berapa target komitmen perdagangan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru? Cek selengkapnya di sini Presiden AS Joe Biden telah menyepakati tambahan bantuan dana sebesar USD100 juta atau setara Rp1,4 triliun untuk pengungsi Afghanistan. Bantuan juga ditujukan kepada mereka yang terkena imbas buruk pertempuran antara pasukan Afghanistan dan kelompok militan TalibanPengumuman tambahan bantuan disampaikan saat AS sudah hampir menyelesaikan penarikan pasukannya dari Afghanistan.Apa tujuan di balik penambahan bantuan dana untuk pengungsi Afghanistan? Cek selengkapnya di sini Hoaks terkait pandemi Covid-19 di Indonesia terus berkembang luas di Indonesia. Direktur Said Aqil Siroj Institute (SAS), Imdadun Rahmat, mendesak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk membantu memerangi hoaks yang beredar.Kedua organisasi agama ini dinilai bisa membantu memerangi hoaks, terutama yang membawa-bawa nama agama. Imdadun menegaskan Covid-19 dapat menginfeksi siapapun tanpa pandang bulu, tak peduli dari mana asalnya atau apa agamanya.Apa sebenarnya yang diharapkan dapat dilakukan NU dan Muhammadiyah dalam memerangi hoaks seputar Covid-19? Cek selengkapnya di sini (WIL)