Sociopreneurship di Kalangan Muda Untuk Mencapai Tujuan SDGs 2030

(WIL)

Phnom Penh: Inklusivitas, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan juga kesempatan merupakan tema dalam Webinar "Sociopreneurship di Kalangan Muda untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Komunitas ASEAN di Indonesia dan Kamboja" yang diselenggarakan secara hibrida pada 27 Oktober lalu. Webinar ini diselenggarakan KBRI Phnom Penh untuk mendukung perekonomian dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).Selain itu, webinar ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2021. Webinar dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Sudirman Haseng.Webinar mengundang narasumber yang hadir secara fisik, yaitu Richard Yim, Co-founder dan President Demine Robotics and Quantum, dan Kongngy Hav, Direktur My Dream Home (MDH); serta hadir secara daring Prof. Prof. Bramantyo Djohanputro, Ketua PPM Sekolah Tinggi Manajemen; Eva Bachtiar, Co-Founder Garda Pangan; dan Gigih Septianto, Co-Founder dan CEO WeCare.id, dan berlaku sebagai moderator adalah A. Yathriba, dari KBRI Phnom Penh.Para peserta yang mengikuti webinar hadir langsung di Phnom Penh dan juga secara daring."Tema sociopreneurship kami pilih, mengingat saat ini sociopreneurship sedang berkembang di kalangan pemuda yang memandang bahwa sociopreneurship merupakan solusi atas keinginan menjalankan bisnis, namun pada saat bersamaan juga mengatasi kembali permasalahan yang muncul di masyarakat," ungkap Dubes Sudirman Haseng, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Jumat, 29 Oktober 2021"Pemuda memiliki dinamika sebagai pendorong perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat dilihat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, pemuda melalui sociopreneurship-nya juga memiliki peranan penting dalam mencapai SDGs ," sambungnya.Peranan penting pemuda meliputi 6 kunci SDGs, yaitu Tujuan No. 2 (mengakhiri kelaparan), No. 4 (pendidikan), No. 5 (kesetaraan gender), No. 8 (kerja layak), No. 10 (mengurangi ketimpangan), dan No. 13 (memerangi perubahan iklim). Para narasumber yang hampir semuanya pemuda dan pemudi ini mengatakan bahwa dalam melakukan bisnis saat ini, tidak bisa terlepas dari kewajiban sosial untuk menjaga masyarakat dan lingkungan sekitar.Baca: Jokowi: Komitmen Indonesia Terhadap SDGs Tidak Surut di Tengah Pandemi Presiden Quantum menyampaikan bahwa pemuda di Asia Tenggara memiliki kemampuan untuk dapat melakukan inovasi, khususnya dalam teknologi, asalkan diberikan kesempatan. Saat ini, Demine Robotics dan Quantum telah menciptakan beberapa produk teknologi yang tidak hanya membantu dalam menangani pemberantasan ranjau darat di kawasan, tetapi juga produk industri lainnya yang juga telah diekspor ke luar negeri.Salah satu visi My Dream Home adalah dapat menyediakan rumah yang layak bagi seluruh masyarakat Kamboja. Hal ini diwujudkan oleh Direktur MDH dalam menciptakan balok bata dengan desain khusus, dengan harga yang lebih terjangkau dan juga mudah untuk dipasang bahkan oleh masyakarat umum.Menanggulangi kelaparan merupakan tujuan SDGs No. 2, yang mana telah dilakukan Garda Pangan melalui food bank-nya. Selain memberikan makanan berlebih kepada yang memerlukan agar tidak menjadi food waste, CEO Garda Pangan juga memberikan edukasi akan bahaya food waste bagi lingkungan kepada masyakarat.Kelayakan untuk hidup juga tidak terlepas dari kesehatan. Hal ini diwujudkan oleh WeCare.id di mana start upnya membantu mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga masyarakat dapat turut langsung berperan serta membantu sesama.Sesi diakhiri dengan paparan Ketua Sekolah Manajemen PPM yang menyampaikan bahwa ke depannya semakin banyak pemuda akan menggunakan sociopreneurship untuk menghadapi tantangan sosial dan lingkungan. Kegiatan sociopreneurship juga akan berjalan dengan lebih baik jika mendapatkan dukungan dari Pemerintah.Webinar ini mendapatkan antusiasme dari para peserta, baik yang hadir di tempat dan juga daring. Selain diskusi, webinar juga dimeriahkan Pusat Budaya Indonesia (Pusbudi) Nusantara KBRI Phnom Penh yang membawakan Tari Zapin dari Provinsi Riau.