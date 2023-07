Indonesia House of Beans di Singapura, Cara Kopi Lokal Naik Kelas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Singapura: Kantor Atase Perdagangan di Singapura, bekerja sama dengan Kantor Bank Indonesia di Singapura, Kantor Perwakilan BNI di Singapura, pada 13 Juli 2023, menandatangani Memorandum of Understanding yang menandai pendirian Indonesia House of Beans Singapore (IHOB Singapore).Pendirian IHOB Singapore tersebut juga bekerja sama dengan menggandeng mitra coffee shop lokal di Singapura yang mempunyai lima outlet di Singapura yaitu 6 oz Espresso Bar.Penandatanganan MOU tersebut ikut disaksikan oleh Dubes RI di Singapura Suryo Pratomo, Sekjen Kemendag, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, serta perwakilan para Kepala Kantor BUMN di Singapura, perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, perwakilan dari Singapore Coffee Association (SCA), dan para tamu undangan dari para stakeholders industri kopi di Singapura.Dubes Suryo Pratomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Ini adalah contoh nyata dari Indonesia Incorporated, dimana seluruh elemen dan stekaholders, membangun kerja sama yang kohesif dan sinergis, tidak hanya antar lembaga Pemerintah dan BUMN, tetapi juga dengan mitra swasta, hingga partner dari Negara lain.”“IHOB Indonesia ini kedepannya juga menjadi ruang khusus bagi para UMKM eksportir kopi Indonesia agar mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa memasarkan produk mereka di Singapura, sehingga mereka bisa naik kelas untuk bersaing di pasar ekspor global,” ujar Dubes Suryo Pratomo dalam keterangan KBRI Singapura, yang diterima Medcom.id, Senin 17 Juli 2023.Sementara Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Didi Sumedi dalam sambutannya juga ikut menyampaikan "Pendirian IHOB Singapore ini merupakan langkah nyata upaya Kemendag untuk selalu membangun strategi promosi yang berkelanjutan dan kolaboratif”.“Dengan menggandeng mitra strategis seperti Bank Indonesia dan para Bank BUMN, kami mencoba memperkuat sinergitas antar Lembaga demi strategi promosi ekspor yang lebih komprehensif,” sebut Didi.“Singapura merupakan salah satu Negara terpenting untuk tujuan ekspor kopi Indonesia, karena karakter pasar Singapura yang berposisi sebagai melting pod, dan menjadi barometer tren perkembangan industri kopi, tidak hanya di Kawasan tetapi juga di dunia,” imbuhnya.IHOB Singapore akan berfungsi sebagai ruang display permanen yang akan menampilkan beragam varian biji kopi terbaik dari Indonesia. Kedepannya, varian biji kopi Indonesia yang ditampilkan akan digilir per tiga bulan, dimana IHOB Singapore akan melakukan seleksi dan kurasi untuk kemudian akan dibeli oleh 6 oz Espresso Bar dan ditampilkan di IHOB Singapore. Selain itu, akan dilakukan serangkaian offline events di outlet IHOB Singapore untuk mendukung kegiatan promosi seperti coffee cupping dan tasting, talkshow tentang kopi, kompetisi barista hingga kegiatan promosi lainnya.IHOB Singapore kedepannya juga akan berfungsi sebagai platform komersil untuk menjual dan memasarkan biji kopi Indonesia.Seluruh varian biji kopi pilihan dari Indonesia yang lolos seleksi dan kurasi akan dijual secara komersil di IHOB Singapore, baik secara langsung ke konsumen (b to c) maupun business to business (b to b) kepada coffee shop lainnya atau traders, serta tersedia dalam berbagai ragam kemasan dan varian seperti kemasan standar 250 Gram hingga 1 Kg, coffee pods dan coffee capsules, hingga kemasan untuk wholesale 60 Kg.