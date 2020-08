Menkes AS Sebut Data Vaksin Rusia Tidak Transparan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah Rusia telah menyetujui penggunaan vaksin virus korona (covid-19) bernama Sputnik V untuk digunakan masyarakat luas. Padahal, vaksin tersebut belum sepenuhnya teruji aman dan efektif.Amerika Serikat menekankan, vaksin covid-19 harus melewati semua fase uji klinis agar benar-benar aman digunakan. Seluruh data dari uji klinis itu harus dibuat transparan dan dapat diakses semua orang."Dua dari enam vaksin di AS sudah memasuki uji klinis fase 3 beberapa pekan lalu. Sementara vaksin di Rusia ini baru dimulai, dan data-datanya juga tidak dirilis, tidak transparan," kata Menteri Kesehatan AS Alex Azar dalam telekonferensi yang dihadiri, Rabu 12 Agustus 2020.Ia tidak menyebutkan secara spesifik nama Sputnik V, namun yang disetujui penggunaannya oleh Presiden Vladimir Putin adalah vaksin tersebut. Sputnik V dikembangkan oleh Gamaleya Institute di Moskow.Azar menekankan pentingnya menghadirkan vaksin covid-19 yang aman bagi semua orang. Ia berjanji vaksin yang dikembangkan di AS akan aman, dan data-datanya juga dapat dilihat pakar dari semua negara.Tidak hanya untuk warga AS, Azar berjanji nantinya vaksin efektif covid-19 dari Negeri Paman Sam akan tersedia untuk masyarakat global."Kami menggunakan seluruh sumber daya di AS untuk menghadirkan vaksin yang aman secepat mungkin," ungkap Azar.Baca: Menkes AS Tegaskan Warganya Prioritas Utama Vaksin Covid-19 Sebelumnya, Putin telah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengembangkan Sputnik V. Menurutnya, vaksin tersebut adalah langkah penting pertama bagi Rusia dan seluruh dunia."Saya tahu (vaksin ini) telah terbukti efisien dan membentuk imunitas yang stabil," sebut Putin dalam rapat kabinet pada Selasa kemarin.(WIL)