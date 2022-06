Vaksinasi Covid-19 Indonesia Dianggap Dirjen WHO sebagai Pencapaian Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022. Dalam pertemuan Dirjen WHO menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam kepemimpinannya di G20.“Dirjen WHO betul-betul mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di dalam G20,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, dikuti dari Setkab.go.id.Tak hanya soal kepemimpinan, Dirjen WHO juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Indonesia dalam mengatasi pandemi covid-19 di Tanah Air. Menurut Dirjen WHO, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pencapaian terbaik di bidang vaksinasi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.“Dirjen WHO berbicara mengenai masalah vaksinasi dan beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari best achievement (pencapaian terbarik) -,kalau dipertandingkan dengan rata-rata achievement,- yang dicapai oleh negara-negara di dunia,” ungkap Retno.Selain itu, Dirjen WHO turut menilai sistem kesehatan utama dan asuransi kesehatan wajib di Indonesia telah berjalan dengan baik. WHO pun menyatakan masih terus melakukan pengawasan terhadap pandemi meski kasus covid-19 di dunia sudah mulai stabil.“Disampaikan juga oleh Dirjen bahwa walaupun situasi kasus covid-19 di dunia sudah mendatar, namun beliau menyatakan bahwa pandemi belum selesai dan kita masih memantau terus, WHO masih memantau terus munculnya varian-varian baru,” ucap Retno.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sementara itu, Dirjen WHO didampingi oleh Penjabat Perwakilan WHO untuk Indonesia Shalala Ahmadova.