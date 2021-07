1 Juta Vaksin Pfizer Donasi AS Tiba di Malaysia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Vaksin Slank untuk Indonesia

Selangor: Satu juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan Pfizer bersama BioNTech yang didonasikan Amerika Serikat tiba di Malaysia pada hari Senin, 5 Juli 2021. Vaksin yang diangkut pesawat TH384 milik maskapai Raya Airways itu mendarat di Bandara Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor, pada pukul 08.10 waktu setempat.Menteri Koordinator Program Imunisasi Nasional Khairy Jamaluddin mengatakan bahwa Malaysia berharap dapat terus bekerja sama dengan AS dan negara-negara lain dalam mengamankan lebih banyak vaksin Covid-19.Duta Besar AS untuk Malaysia Brian McFeeters juga mengatakan bahwa Washington berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kuala Lumpur dalam mendukung program imunisasi nasional Covid-19.Satu hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein mengucapkan terima kasih kepada AS atas donasi satu juta vaksin Pfizer-BioNTech "Mewakili Pemerintah Malaysia, saya sekali lagi mengekspresikan rasa terima kasih mendalam kepada (Menlu AS) Antony Blinken dan Pemerintah AS atas kontribusi vaksin Covid-19," ucap Hishammuddin, dilansir dari laman The Straits Times.Donasi vaksin tersebut merupakan bagian dari 80 juta dosis yang dijanjikan Presiden AS Joe Biden untuk negara-negara yang membutuhkan. Donasi juga merupakan bagian dari upaya AS dalam mengatasi masalah kesenjangan vaksin, terutama di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.Juli ini, Malaysia dijadwalkan menerima total 12 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai merek.Baca: 6 Ribu Kasus Baru Selama 3 Hari, Malaysia Perketat Lockdown Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)