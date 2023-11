Indonesia Desak Israel Bertanggung Jawab di Mahkamah Internasional

Advertisement

Indonesia mengusulkan empat hal yang harus dilakukan internasional untuk mengatasi krisis di Gaza. Salah satunya dengan meminta pertanggungjawaban Israel di hadapan Mahkamah Internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataannya mengungkapkan, hal pertama yang haris dilakukan adalah mendorong gencatan senjata secara permanen.“Indonesia sambut jeda kemanusiaan. Namun hal ini tidak cukup,” kata Menlu Retno, Rabu, 29 November 2023.Ia menegaskan, yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan.“Kedua, pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan,” tegasnya.Retno mengatakan, bantuan kemanusiaan yang massif diperlukan di Gaza. Ia mengajak negara dunia membantu badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1.7 juta pengungsi di Gaza.“Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit,” ungkap Retno.Hal ketiga, pentingnya rasa keadilan. “Saya ingatkan bahwa dalam perang ada aturan dan batasannya. Kedua hal ini tidak kita lihat di Gaza. Serangan terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal yang normal, saya sempat ulangi, bukan hal yang normal,” kata Retno.“Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penerapan double standard harus dihentikan dan Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk di International Court of Justice,” tegasnya.Hal keempat, pentingnya dimulainya kembali proses politik dan perdamaian. Retno mengatakan, akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan illegal Israel terhadap Palestina Indonesia, kata dia, mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel, dalam mewujudkan solusi dua negara berdasar parameter internasional yang telah disepakati.“Dalam statement nasional di depan SMU PBB, saya tutup antara lain dengan kalimat ‘hanya dengan menggunakan hati, kita akan dapat membela keadikan dan kemanusiaan’ - Only by using our heart can we bring humanity and justice,” pungkas Menlu Retno.