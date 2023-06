Indonesia dan UEA Akan Kerja Sama Kembangkan Pelabuhan Belawan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia, atau Indonesia Investment Authority (INA), melaksanakan momen penting untuk turut serta membangun dan mengembangkan proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya pelabuhan laut pada Jumat, 23 Juni 2023.INA bersama dengan Dubai Port World (DP World) dari Uni Emirat Arab ( UEA ) membentuk konsorsium PT INA-DPWorld Investment (INA-DPWorld), dan bekerja sama dengan PT Prima Terminal Petikemas (PTP) yang merupakan cucu usaha dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo), mengembangkan pelabuhan laut Belawan, khususnya Belawan New Container Terminal. Para pihak telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham terkait Kemitraan di Belawan New Container Terminal."KBRI Abu Dhabi akan terus menerus dan tidak kenal lelah dalam memfasilitasi berbagai peluang kerja sama dan investasi antara Indonesia dengan UEA. Kerja sama proyek Belawan New Container Terminal ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana semua pihak telah bekerja keras untuk dapat membawa proyek infrastruktur Indonesia ke kancah dunia internasional dan diminati oleh pemodal besar dunia," ucap Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis."Kami berharap terminal ini dapat membawa manfaat besar bagi efisiensi biaya logistik nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia ke luar negeri serta Indonesia menjadi hub penting dalam jalur pelabuhan laut internasional," sambungnya, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI.Perjanjian kerja sama pengembangan infrastruktur pelabuhan laut ini merupakan kelanjutan dari perjanjian induk yang telah ditandatangani oleh PTP dan INA-DPWorld pada bulan Agustus 2022 untuk mengelola Belawan New Container Terminal, serta merupakan salah satu bagian dari implementasi kesepakatan aliansi strategis antara INA dan DP World pada bulan November 2021, dimana nilai kerja sama pengembangan pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia dapat mencapai total USD 7.5 milyar selama periode kerja sama/masa konsesi.Belawan New Container Terminal yang berlokasi di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terletak di Selat Malaka dan berada pada posisi yang sangat strategis sebagai salah satu rute pelayaran internasional tersibuk dan terpenting yang menghubungkan Asia dengan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Lokasi terminal ini terkoneksi dengan baik dengan kawasan industri sekitar pelabuhan, sehingga Belawan New Container Terminal dapat menjadi hub lalu lintas logistik dan maritim yang signifikan bagi Indonesia.Terminal ini akan memainkan peran yang semakin signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera bagian utara yang sedang berkembang, serta menguatkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri logistik global.Belawan New Container Terminal juga diharapkan dapat menjadi pintu gerbang logistik di Sumatera bagian utara sehingga dapat memajukan daya saing nasional dengan menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi pengoperasian pelabuhan serta memperkuat daya saing produk-produk unggulan Pulau Sumatera Kerja sama INA dengan DP World serta Pelindo semakin memperkokoh hubungan bilateral yang telah terjalin erat antara Indonesia dan UEA di berbagai bidang.Hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian pemegang saham adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Arif Suhartono, Group Chairman and CEO DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, dan Ridha Wirakusumah, Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority.Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelindo mengusung visi menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.DP World merupakan perusahaan terkemuka dunia dalam solusi rantai pasokan global dengan pengalaman luas dalam berinvestasi dan mengoperasikan pelabuhan di berbagai belahan dunia, dan berhasil menjadikan pelabuhan laut Dubai sebagai hub logistik internasional dan menjadikan kota Dubai sebagai kota dagang besar dunia.Baca juga: KBRI Abu Dhabi Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi Melalui Indonesia-UAE Dynamic Week