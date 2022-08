Menlu Retno: Ancaman Non-Tradisional Intai Dunia di Tengah Konflik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Phnom Penh: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, ancaman non-tradisional mengintai dunia. Ia menyampaikannya dalam ASEAN Regional Forum yang merupakan pertemuan terakhir dalam rangkaian pertemuan ASEAN Ministrial Meeting."Ancaman non tradisional, seperti krisis energi, krisis pangan, jangan dilupakan untuk diberi perhatian di tengah situasi tantangan keamanan, karena isu terkait pangan dan energi sangat terkait dengan kepentingan rakyat," kata Menlu Retno di ARF, Jumat, 5 Agustus 2022.Menlu Retno mempertanyakan mengenai konflik yang saat ini terjadi di dunia dan dampaknya. Ia memberikan tiga saran untuk menjauhkan dampak buruk akibat konflik ini."Pertama, terus perkuat dialog dan paradigma kolaborasi. Kedua, terus perkuat penghormatan terhadap hukum-hukum internasional," serunya."Ketiga, jangan melupakan bahwa selain menghadapi tantangan tradisional terkait keamanan, dunia tidak boleh lupa mengenai tantangan non-tradisional," sambung Retno.Tantangan ini penting untuk terus diatasi melalui kerja sama karena menyangkut langsung kepentingan rakyat. Para Menlu peserta ARF menegaskan, urgensi ARF tetap menjadi forum yang berperan dalam meningkatkan saling pengertian dan saling percaya serta transparansi di kawasan.Pertemuan juga telah mengadopsi beberapa dokumen, termasuk ARF Statement to Promote Peace, Stability and Prosperity in the Region through Preventive Measures. Dalam dokumen ini, Indonesia berhasil untuk pertama kalinya membuat rujukan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) di dalam ARF Statement mengakui pentingnya prinsip dan tujuan AOIP di dalam ARF."Indonesia akan terus bangun kesadaran mitra mengenai pentingnya AOIP, termasuk nantinya dalam pemajuan kerja sama nyata di ARF berdasarkan area prioritas AOIP," pungkasnya.