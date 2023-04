Menlu AS Kunjungi Vietnam Hari Ini, Apa Tujuannya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken akan mengunjungi Vietnam minggu ini. Kunjungan ini menumbuhkan harapan kemajuan menuju peningkatan hubungan Vietnam sebagai mitra dagang utama.Keduanya berbagi kekhawatiran tentang kekuatan Tiongkok yang tumbuh di kawasan tersebut.Bagi Hanoi, ini akan menjadi ujian yang sulit: Bagaimana menunjukkan keterbukaan ke Amerika Serikat tanpa membuat marah Tiongkok, negara tetangga yang memasok input penting untuk perdagangan ekspor vital Vietnam, atau Rusia, mitra tradisional lainnya.Ini adalah tindakan penyeimbangan yang unggul dari Vietnam tetapi menjadi lebih kompleks di dunia yang tampaknya terbagi menjadi blok-blok yang berlawanan, dengan AS dan sekutunya di satu sisi dan Tiongkok-Rusia di sisi lain.Blinken akan tiba di Hanoi pada hari ini, Jumat, 14 April 2023 dan akan bertemu dengan para pemimpin Vietnam. Kunjungan Blinken ini dilakukan sebelum menuju ke Tokyo untuk pertemuan negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7).Ini akan menjadi kunjungan pertama Menteri Luar Negeri pemerintahan Presiden Joe Biden ke Hanoi, yang menjabat pada 2021, meskipun Wakil Presiden Kamala Harris berkunjung pada Agustus tahun itu."Washington akan mengharapkan kemajuan untuk meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis dari yang selama dekade terakhir disebut komprehensif," lapor Channel News Asia.Para pejabat belum mengatakan, kemungkinan yang ditimbulkan dari pendekatan hubungan ini. Tetapi pakar Asia Tenggara Murray Hiebert, yang mengunjungi Vietnam pada Februari dan berbicara dengan pejabat senior pemerintah mengatakan, kunjungan itu dapat mencakup peningkatan kerja sama militer dan pasokan senjata AS.Dia mencatat, bagaimanapun, ada batasan yang diberikan kebijakan Vietnam untuk tidak mengizinkan pangkalan asing, pasukan asing atau aliansi melawan negara lain.Blinken juga akan secara resmi membangun kompleks kedutaan AS yang baru di Hanoi, yang oleh diplomat top AS untuk Asia Timur, Daniel Kritenbrink, disebut sebagai simbol baru yang menakjubkan dari komitmen AS untuk kemitraan dan persahabatan yang abadi."Dengan kenangan era Perang Vietnam yang semakin jauh, Washington sekarang menganggap Hanoi salah satu mitra terpenting Amerika di kawasan ini," ucap Kritenbrink.Sebenarnya, hubungan AS dan Vietnam meningkat selama pemerintahan Donald Trump. Namun, Hanoi menolak lebih dekat lagi karena takut hubungan dengan Tiongkok terancam.Vietnam, meski khawatir dengan pertumbuhan militer Tiongkok dan menentang klaim saingannya di Laut China Selatan, memiliki hubungan ekonomi penting dengan Beijing untuk dipertimbangkan."Meski begitu, Hanoi sekarang tampaknya setuju untuk meningkatkan hubungan dengan AS," kata Hiebert.Bulan lalu terlihat panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan ketua partai Komunis Vietnam yang berkuasa Nguyen Phu Trong, yang dapat mengarah pada pertemuan antara keduanya pada bulan Juli, peringatan 10 tahun kemitraan bilateral resmi yang ada.“Peluang Amerika Serikat dan Vietnam meningkatkan kemitraan komprehensif mereka ke tingkat strategis lebih tinggi dengan kunjungan Blinken karena itu akan membuka jalan bagi pertemuan tingkat yang lebih tinggi,” kata Bich Tran, asisten di Pusat Kajian Strategis dan Internasional Washington .Kritenbrink mengatakan, Washington sedang berupaya membujuk Vietnam untuk mendiversifikasi pembelian pertahanan dari Rusia, sesuatu yang "jelas akan menjadi kepentingan Vietnam dan juga akan sesuai dengan undang-undang AS".Sementara itu, catatan hak asasi manusia Vietnam adalah isu sensitif lainnya. Dan beberapa hari sebelum kunjungan Blinken, pengadilan Hanoi memenjarakan seorang aktivis politik terkemuka selama enam tahun karena aktivitas anti-negara."Saya yakin Blinken akan mengangkat masalah hak asasi manusia di Hanoi," pungkasnya.