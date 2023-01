Langkah Diplomasi Indonesia Sepanjang 2022 Dilakukan Secara Aktif

Perbatasan

Jakarta: Selain menjalankan Presidensi G20, selama 2022, diplomasi Indonesia juga terus dijalankan secara aktif. Ini yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2023.Mengambil tema ‘Leadership in a Challenging World’, Menlu Retno menggarisbawahi terkait pelaksanaan diplomasi kedaulatan. Tahun kemarin, perundingan batas maritim dilakukan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau.Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain ditandatanginya kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam setelah perundingan 12 tahun. Semua perundingan batas maritim dijalankan Indonesia dengan sepenuhnya menghormati UNCLOS 1982.Sementara untuk batas darat, berbagai perundingan dengan Malaysia dan Timor-Leste kembali diintensifkan. Indonesia dan Malaysia juga telah menyelesaikan perundingan revisi Perjanjian Perlintasan Perbatasan dan Perjanjian Perdagangan Perbatasan yang akan ditandatangani tahun ini.Sepanjang 2022, telah diselesaikan lebih dari 30 ribu kasus pelindungan WNI, termasuk:• Pemulangan 422 WNI korban sindikat online scams dari Kamboja.• Pembebasan 22 WNI dari ancaman hukuman mati.• Evakuasi 133 WNI dari Ukraina.• Fasilitasi pengembalian hak-hak finansial WNI di luar negeri lebih dari 120 milyar rupiah. Upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui kesepakatan bilateral dengan Malaysia dan Arab Saudi, dua negara dengan tingkat konsentrasi Pekerja Migran Indonesa (PMI).Di tingkat multilateral, Indonesia juga mendorong pembentukan norma internasional terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran, baik pekerja sektor domestik maupun profesional.Di tengah situasi dunia yang sulit, diplomasi ekonomi terus diperkuat. Selama menjalankan Presidensi G20, secara bilateral telah dihasilkan 140 proyek kerja sama, dengan nilai USD71 miliar atau lebih dari Rp1.100 triliun rupiah.Just Energy Transition Partnership juga telah disepakati senilai USD20 miliar USD, atau lebih dari Rp312 triliun.Peningkatan akses pasar dilakukan melalui percepatan finalisasi perjanjian perdagangan bilateral dengan Chile, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, dan Mauritius.“Di tingkat regional, ratifikasi RCEP selesai dilakukan,” ucap Menlu Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) di Jakarta, Rabu 11 Januari 2023.Dilakukan juga perundingan upgrading perjanjian ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-Hong Kong FTA, dan dukungan Indonesia Expo 2022 telah menghasilkan transaksi lebih dari USD15 miliar, atau setara dengan USD233 triliun. Pertemuan bisnis dengan negara Amerika Latin dan Karibia dan negaranegara Eropa Timur kembali dilakukan, dengan nilai kerja sama sebesar ratusan juta USD.Selama pandemi, diplomasi dijalankan untuk mendukung pemulihan kesehatan nasional dan global. 516 juta dosis vaksin telah diperoleh Indonesia. 137 juta dosis diantaranya diperoleh melalui kerja sama bilateral dan multilateral. 412 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia.“Indonesia terus memperjuangkan akses vaksin bagi semua negara melalui co-chairmanship-nya dalam COVAX AMC Engagement Group. Hingga Desember 2022, COVAX telah menyalurkan 1,88 miliar dosis vaksin ke 146 negara, termasuk 103 juta dosis ke Indonesia,” ucap Menlu Retno.Indonesia juga menjadi salah satu tuan rumah ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED), menjadi tuan rumah ASEAN Institute on Disaster Health Management (AIDHM), dan aktif mengawal proses penyusunan Pandemic Treaty yang baru.Kontribusi keuangan untuk dunia di bidang kesehatan juga diberikan melalui hibah 50 juta USD untuk Pandemic Fund, USD5 juta untuk CEPI, komitmen USD15,5 juta kepada Global Fund, dan USD5 juta USD untuk mekanisme Regional Reserve of Medical Supplies. Untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional, diplomasi bekerja untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat riset dan produksi vaksin di kawasan.Tidak hanya itu, Indonesia telah terpilih sebagai penerima teknologi vaksin mRNA dari WHO. Bulan Oktober lalu, Presiden Indonesia telah meluncurkan IndoVac, Vaksin covid-19 produksi dalam negeri, hasil kolaborasi Bio Farma dengan Baylor College of Medicine dari Amerika Serikat.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id