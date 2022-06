TNI AU dan Angkatan Udara AS Gelar Latihan Bersama Cope West 22

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Personel dan pesawat dari 374th Airlift Wing (AW) Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) yang berbasis di Pangkalan Udara Yokota, Jepang, dan TNI Angkatan Udara akan berpartisipasi dalam Cope West 2022 (CW22). Latihan bilateral terkait pengangkutan udara taktis atau tactical airlift di Pangkalan Angkatan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, 17-24 Juni.Sekitar 70 personel Angkatan Udara AS akan berpartisipasi dalam latihan lapangan bersama dengan personel TNI AU. Dua pesawat Hercules C-130 Angkatan Udara AS dari Pangkalan Udara Yokota, Jepang, dan dua pesawat C-130s TNI AU berpartisipasi dalam latihan pengangkutan udara taktis tahun ini.“Cope West memungkinkan kami untuk memperkuat kemitraan dengan salah satu mitra kami yang paling penting di Asia Tenggara,” kata Letnan Kolonel Kira Coffey, Komandan Skuadron Airlift ke-36, dalam keterangan tertulis Kedubes AS yang diterima Medcom.id, Rabu 15 Juni 2022.“Tahun ini, kami fokus untuk mengembangkan dan memperluas kemampuan pengangkutan udara gabungan dengan Angkatan Udara Indonesia,” imbuh Coffey.Para peserta dari AS dan Indonesia akan berlatih penerjunan personel dan peralatan (airdrop), kemampuan rigging, formasi, operasi penerbangan segala cuaca dan terbang malam, serta kemampuan-kemampuan lain yang terkait dengan berbagai misi bilateral.“Taktik, teknik, dan prosedur yang saling kami pertukarkan dan pelajari dengan Angkatan Udara Indonesia dalam Cope West membantu kami mempersiapkan untuk kejadian sesunguhnya di mana kami harus bekerja sama untuk mengamankan kepentingan bersama,” imbuh Letnan Kolonel Coffey.“Kami akan ‘berlatih bagaimana kami akan bermain’ dan menjadi lebih kuat dari hasil latihan,” jelas Coffey.Angkatan Udara Pasifik atau Pacific Air Force, berkoordinasi dengan seluruh komponen, sekutu, dan mitra lainnya, memberikan kemampuan udara, angkasa, dan ruang siber yang tak tertandingi bagi Komando Indo-Pasifik AS atau U.S. Indo-Pacific Command untuk memastikan stabilitas dan keamanan di seluruh kawasan pasifik.Cope West adalah latihan rutin yang pertama kali dilakukan pada 1989. Tahun ini menandai kesembilan kalinya Cope West diselenggarakan di Indonesia serta untuk memperingati 73 tahun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia.