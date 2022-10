Komitmen Indonesia Jelas, Agar G20 Hasilkan Kerjasama Konkret

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Jakarta: Indonesia memiliki tujuan jelas dalam Presidensi G20 tahun ini. Kerja sama konkret menjadi komitmen Indonesia.“Mengenai Komitmen Indonesia, komitmen Indonesia tetap, crystal clear: We will do our best agar G20 menghasilkan kerja sama konkret,” ujar Menlu Retno Marsudi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.“Saya ingin garis bawahi, kerja sama konkret yang tidak saja berguna bagi anggotanya, namun juga bagi dunia, terutama bagi negara berkembang,” tegasnya.“Extra efforts terus kita lakukan,” ucap menlu perempuan pertama Indonesia itu.Menlu menambahkan, di luar negosiasi formal, komunikasi intens dilakukan Indonesia. Semua komunikasi dijalin dengan tiap pihak satu per satu dan dalam semua tingkatan.Retno memberikan salah satu contoh, komunikasi intensif yang dilakukan dengan semua Menlu G20 satu per satu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan lalu.Minggu ini pun, Menlu Retno kembali lakukan komunikasi satu per satu dengan mereka, antara lain dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Menteri Luar Negeri Inggris, Menteri Luar Negeri Jerman, Menteri Perdagangan Kanada.“Indonesia stands ready to take extra efforts, extra miles, and Indonesia will do whatever we can to make G20 deliver (Indonesia siap mengambil upaya dan langkah ekstra. Indonesia akan melakukan apapun agar G20 memberikan hasil),” ucap Menlu.Di masa sulit ini, G20 adalah salah satu dari sedikit forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespons krisis global saat ini. Taruhannya terlalu besar jika G20 gagal karena menyangkut nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia, terutama di negara berkembang.Oleh karena itu, Indonesia terus mengajak negara anggota G20 untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada dunia. Keberhasilan G20 bukan di tangan satu dua negara, tetapi berada di tangan seluruh anggota G20. Ini adalah keberhasilan bersama.