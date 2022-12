50 Tahun ASEAN-Jepang: Tahun Keemasan untuk Persahabatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WAH)

Jakarta: Tahun depan Jepang ASEAN akan merayakan 50 tahun hubungan kerja sama. Tema yang diambil dalam perayaan ini adalah 'Golden Friendship Golden Opportunities'."ASEAN cukup penting bagi Jepang dan sebaliknya, Jepang juga merupakan mitra kawasan yang penting juga untuk ASEAN," ucap Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Masahiko Kiya.Menurutnya, sejauh ini hubungan ASEAN-Jepang cukup baik di berbagai bidang, termasuk perdamaian dan keamanan, ekonomi dan berbagai masalah global, terlebih Indo-Pasifik."Inilah pusat kawasan Indo Pasifik, dan dengan senang hati saya mengatakan, Jepang dapat melakukan bagiannya dalam meningkatkan kerja sama di sini dan bersama-sama kita berkontribusi baik untuk kawasan maupun dunia," katanya.Kiya juga menyinggung masalah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diinisiasi Indonesia. Ia menegaskan, Jepang mendukung penuh AOIP."Saya berharap dapat bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN di sini selain, menyaksikan keketuaan Indonesia tahun depan, dan meningkatkan kerja sama dengan anggota mitra lainnya," imbuh dia.Saat perhelatan ASEAN-Jepang Ministerial Meeting di Phnom Penh, Kamboja, Agustus 2022 lalu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia mengharapkan kiranya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik dapat dikedepankan dalam kemitraan ASEAN-Jepang di masa mendatang.Retno menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan memberikan prioritas pada empat bidang kerja sama, yaitu maritim, konektivitas, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta perdagangan dan investasi.Kerja sama konkret dan inklusif tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan Indo-Pasifik.Selain kerja sama di Indo-Pasifik, Indonesia juga menekankan pentingnya ASEAN dan Jepang melanjutkan kerja sama dalam membangun ketahanan kesehatan kawasan.Jepang telah bekerja sama dengan ASEAN dalam pendirian ASEAN Centre for Public Health Emergency and Emerging Diseases (APCHEED) di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Kerja sama lebih lanjut diperlukan untuk menjalankan ketiga pusat kesehatan tersebut.Baca: Dubes Jepang: Peran Indonesia Sangat Penting untuk ASEAN