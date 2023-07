Galang Dukungan dari Indonesia, Korsel Gelar Busan World Expo 2030 di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korea Selatan ( Korsel ) mengumpulkan dukungan internasional agar Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030. Dukungan internasional ini juga dilakukan di Indonesia, dalam bentuk pameran Busan World Expo 2030.Pameran ini berlangsung di Korea 360 Lotte Mall Jakarta. Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-duk mengatakan, belum ada dukungan formal dari Indonesia kepada Korea Selatan untuk menjadikan Busan sebagai host World Expo 2030."Kami menggelar acara ini untuk meminta dukungan ke Indonesia untuk mendukung Busan menjadi tuan rumah World Expo," kata Park, di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.Ia yakin jika Busan merupakan kota tepat untuk menjadi tuan rumah. Park menuturkan, walau World Expo ini masih tujuh tahun lagi digelar, namun pemilihannya dilakukan mulai November 2023 mendatang."Tema yang diambil 'Transforming Our World, Navigating Toward a Better Future'," kata Park.Ia mengatakan, melalui tema ini, Korea Selatan ingin mengajak masyarakat dunia untuk membahas digital iklim dan pemanasan global. Selain itu, kata Park, 2030 merupakan target PBB untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)."Dan Korea bisa menjadi salah satu contoh global dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut," ucap Park.Pada saat kunjungan ke Busan bulan lalu, Hwang hyun-ki selaku Overseas Expo Outreach Division dari Busan Metropolitan City memaparkan, World Expo 2023 akan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan."Aspek ramah lingkungan di Busan sudah kami miliki. Contohnya, dengan melakukan pembangunan kembali beberapa lokasi untuk dijadikan tempat pameran," kata Hwang kepada 13 jurnalis yang terpilih dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, di Busan.Dalam hal ini, katanya, Busan membangun banyak bangunan baru. "Inilah mengapa kami sangat berbeda dari negara lain," ucap dia.Korea Selatan berkompetisi dengan Arab Saudi dan Italia. Hwang mengatakan, ia yakin Busan terpilih, karena persiapan mereka berbeda dari yang lain.Untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030, Hwang menyebut, Korea Selatan membangun teknologi dan kota baru yang ramah lingkungan. Meskipun harus membangun kota baru, mereka akan tetap berpegang pada prinsip nol emisi 2050.Baca juga: Meriahnya Festival Indonesia 2023 di Kota Ansan: Dihadiri 2.000 Orang hingga Berbagai Pertunjukan