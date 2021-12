Populer Internasional: Kunjungan Menlu AS ke Indonesia hingga Elon Musk

1. Kunjungan Blinken ke Indonesia Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi

2. Warga Korut Dipaksa Berduka di Peringatan 10 Tahun Kematian Kim Jong-il

3. Elon Musk Dinobatkan Sebagai Person of the Year Versi Majalah Time

(FJR)

Jakarta: Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sama-sama mengungkapkan keinginan untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk kemaritiman. Karenanya, dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, kedua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama kemaritiman.Kunjungan itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan kabar mengenai warga Korea Utara yang dipaksa berduka pada peringatan 10 tahun kematian Kim Jong-il.Kemudian diikuti dengan kabar mengenai Elon Musk yang dinobatkan sebagai Person of the Year versi Majalah Time. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom: Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sama-sama mengungkapkan keinginan untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk kemaritiman. Karenanya, dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken , kedua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama kemaritiman."Hari ini ditandatangani perpanjangan MoU kerja sama maritim yang akan berlaku sampai 2026," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi , Selasa, 14 Desember 2021.MoU yang ditandatangani mencakup kerja sama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dan pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim. MoU ini dilakukan guna untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan.Apa saja yang dicapai dalam kunjungan Menlu AS ke Indonesia? Simak tautan ini. Korea Utara memaksa warganya untuk mengikuti periode berduka selama 11 hari dalam memperingati 10 tahun kematian Kim Jong-il pada 17 Desember 2011, menurut keterangan beberapa sumber di negara tersebut kepada media RFA.Kim Jong-il berkuasa usai ayahnya, bapak nasional Korut Kim Il-sung, meninggal dunia di tahun 1994. Sejak saat it, ia memimpin Korut dan meninggal dunia pada 2011. Pengganti Kim Jong-il adalah anaknya, Kim Jong-un , yang merupakan pemimpin Korut saat ini.Kepemimpinan Kim Jong-il berlangsung di salah satu periode terkelam dalam sejarah Korut. Kala itu, dalam periode 1994-1998, ia berkuasa saat Korut dilanda musibah kelaparan berskala masif yang menewaskan jutaan warga.Mengapa pemaksaan itu terjadi? Selanjutnya di sini. Pendiri perusahaan energi bersih dan kendaraan listrik Tesla, Elon Musk , dinobatkan sebagai "Person of the Year" versi majalah Time untuk tahun 2021.Sejak 2003, pebisnis sukses berusia 50 tahun itu mendirikan Tesla bersama keempat rekannya, Martin Eberhard, Ian Wright, JB Straubel, dan Marc Tarpenning. Mereka memproduksi salah satu mobil "paling berharga" di dunia.Selain karena Tesla, nama Elon Musk juga 'meroket' sepanjang 2021 berkat pencapaian perusahaan roket miliknya, SpaceX Pantaskah Elon Musk menerima penghargaan itu? Simak di sini