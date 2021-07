Populer Internasional: Vaksin Moderna dari AS Hingga Kasus Harian Covid-19 Malaysia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim mengumumkan kedatangan 1.500.100 dosis vaksin covid-19 Moderna ke Indonesia. Ini adalah kedatangan gelombang kedua dari vaksin itu.Kedatangan vaksin Moderna ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom. Tetapi ada beberapa berita lainnya yang menarik perhatian.Kabar tersebut antara lain mengenai Hong Kong yang tidak akan menerima catatan vaksinasi covid-19 dari Indonesia dan Filipina.Diikuti dengan isu mengenai kasus harian covid-19 di Malaysia yang menujukkan kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim mengumumkan kedatangan 1.500.100 dosis vaksin covid-19 Moderna ke Indonesia. Pengiriman tahap kedua ini merupakan komitmen AS untuk membantu mengakhiri pandemi covid-19 di seluruh dunia."Kami berupaya untuk memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif sehingga sebanyak mungkin orang Indonesia dapat divaksinasi secepatnya," tutur Dubes Kim, dikutip dari pernyataan Kedutaan Besar AS di Indonesia, Kamis, 15 Juli 2021.Pengiriman ini menjadikan total vaksin yang dikirim AS untuk Indonesia melalui COVAX Facility sebanyak 4,5 juta dosis. Pada 11 Juli kemarin, Negeri Paman Sam sudah mengirimkan tiga juta dosis vaksin Moderna ke Indonesia.Berapa banyak vaksin Moderna yang sudah diterima Indonesia dari AS? Simak di tautan ini Otoritas Hong Kong tidak akan menerima catatan vaksinasi (paspor vaksin) dari Indonesia dan Filipina. Padahal, mulai pekan depan, wilayah tersebut akan mengizinkan penduduk dan pekerja untuk kembali dari daerah berisiko covid-19 sangat tinggi Inggris, India, Indonesia, Filipina, Nepal, Pakistan, Brasil dan Afrika Selatan dianggap berisiko sangat tinggi oleh otoritas Hong Kong.Dokumen vaksinasi yang diterima harus dikeluarkan oleh Hong Kong, Tiongkok daratan, atau negara-negara yang diakui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memiliki 'otoritas pengatur yang ketat'. Dari negara berisiko tinggi, hanya Inggris yang memiliki pengakuan dari WHO tersebut.Apa alasan Hong Kong menolak catatan vaksinasi itu? Selanjutnya di sini Malaysia melaporkan kasus harian covid-19 tertinggi selama pandemi, yakni sebanyak 13.215 kasus pada Kamis, 15 Juli 2021. Jumlah kasus covid-19 di Negeri Jiran capai yang tertinggi untuk hari ketiga berturut-turut."Total kasus covid-19 di Malaysia mencapai 880.782," kata Kementerian Kesehatan Malaysia di Twitter.Dilansir dari Straits Times, rumah sakit di Malaysia tengah berjuang untuk mengatasi peningkatan jumlah harian pasien covid-19. Media sosial dibanjiri dengan foto dan informasi rumah sakit yang penuh sesak.Pusat karantina dan pusat penilaian covid-19 di Lembah Klang, Kuala Lumpur dan sebagian besar negara bagian Selangor, juga penuh sesak. Hotel karantina untuk pekerja luar negeri, kini digunakan untuk merawat pasien covid-19 berisiko rendah, tanpa gejala, atau gejala ringan.Berapa angka kasus harian covid-19 di Malaysia? Simak tautan ini (ADN)