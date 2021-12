Indonesia Kembali dapat Kiriman 3,3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Amerika Serikat (AS) kembali menambahkan sumbangan vaksin covid-19 untuk Indonesia. Awal pekan ini, 3,3 juta dosis tambahan vaksin Pfizer tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.“Pada Minggu 26 Desember 2021, 234.000 dosis vaksin tiba, disusul 3.086.460 dosis yang tiba pada Selasa 28 Desember 2021,” pernyataan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), yang diterima Medcom.id, Rabu 29 Desember 2021.“Dengan pengiriman terbaru ini, Amerika Serikat telah menyumbangkan lebih dari 28 juta dosis vaksin covid-19 dan mengantarkan Pemerintah Indonesia lebih dekat untuk mencapai tujuan vaksinasi,” imbuh pihak Kedubes.Untuk membantu memastikan dosis vaksin ini sampai ke tangan masyarakat Indonesia, Amerika Serikat juga mendukung tempat pelaksanaan vaksinasi, melatih tenaga kesehatan, dan mendukung logistik distribusi vaksin ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.Melalui media sosial dan pesan publik lainnya, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan mitra-mitra organisasi masyarakat sipil juga telah menjangkau puluhan juta orang Indonesia untuk mempromosikan vaksinasi serta melawan informasi yang salah juga disinformasi.Vaksin-vaksin ini dikirimkan melalui kemitraan dengan COVAX , UNICEF, dan Pemerintah Indonesia. Dengan total komitmen sebesar USD4 miliar, Amerika Serikat adalah donor terbesar untuk COVAX, yang telah membantu Gavi, kemitraan kesehatan global publik-swasta. AS telah mengirimkan lebih dari 56,7 juta dosis vaksin secara total untuk Indonesia.Selain itu Negeri Paman Sam juga menyumbangkan 1,2 miliar dosis vaksin covid-19 yang aman dan efektif ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah di seluruh dunia. “Secara global, Amerika Serikat telah mengirimkan 350 juta dosis vaksin covid-19 tanpa pamrih,” sebut pihak Kedubes AS.Sejak awal pandemi, pemerintah AS telah berkomitmen lebih dari 77 juta dolar untuk mendukung respons Indonesia terhadap covid-19, yang merupakan tambahan dari lebih dari USD1 miliar dalam bentuk bantuan kesehatan selama dua dekade terakhir.Sejak Maret 2020, dukungan AS telah menjangkau lebih dari 165 juta orang di Indonesia atau 60 persen dari populasi penduduk Indonesia. Amerika Serikat telah membantu sekitar 44.000 petugas kesehatan garis depan dan memperkuat lebih dari 1.400 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia.