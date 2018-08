Trump Ancam Tarik AS Keluar dari WTO

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menarik AS keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena merasa organisasi ini tak memperlakukan AS dengan baik."Jika mereka tidak membenahi diri, saya akan menarik AS keluar dari WTO," kata Trump, dikutip dari Guardian, Jumat 31 Agustus 2018.Apabila hal itu benar terjadi, maka langkah tersebut disinyalir akan merusak salah satu fondasi sistem perdagangan global yang di mana AS sangat berperan dalam pembentukannya."Saya tidak tahu mengapa AS ada di dalamnya. WTO dirancang oleh seluruh dunia untuk mengacaukan AS," lanjut Trump.Sementara itu, Menteri Keuangan Steven Mnuchin menepis ancaman tersebut dan menyebutnya berlebihan. Senada dengan Mnuchin, Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross beranggapan, pernyataan Trump tersebut sangat terburu-buru.Ancaman ini pernah dilontarkan Trump saat pencalonan dirinya sebagai presiden AS tahun 2016 lalu di mana ia menyarankan agar AS keluar dari WTO jika aturan yang ada menghentikan negosiasi ulang AS dari segi perdagangan.Saat itu, Kepala Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) Roberto Azevedo yakin bahwa Trump tidak akan menarik diri dari WTO.Hingga saat ini, organisasi perdagangan yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini belum berkomentar terkait ancaman Trump.(FJR)