Karyawan Surat Kabar AS Semakin Melorot

: Jumlah karyawan di ruang berita surat kabar AS menurun 45 persen selama satu dekade terakhir. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja yang dikutip oleh Pew Research Center, jumlah karyawan redaksi surat kabar AS turun dari 71.000 pada 2008 menjadi 39.000 pada 2017."Penurunan jumlah pekerja newsroom surat kabar adalah penyumbang terbesar untuk penurunan keseluruhan dalam pekerjaan newsroom di Amerika Serikat," kata Pew dilansir AFP, Washington, Senin, 30 Juli 2018.Sementara itu, jumlah seluruh karyawan yang bekerja di ruang redaksi surat kabar, radio, kabel, dan siaran televisi serta outlet media digital juga mengalami penurunan sekitar 23 persen selama periode yang sama. Dari 114.000 pada 2008 menjadi 88.000 pada 2017."Dari lima industri yang diteliti, pertumbuhan pekerjaan penting hanya terjadi di sektor berita digital," kata Pew.Jumlah karyawan redaksi digital meningkat 79 persen selama periode yang sama, dari sekitar 7.400 pada 2008 menjadi sekitar 13.000 pada 2017.Pew mengatakan jumlah karyawan televisi tetap sabil, dari sekitar 28.000 pada 2008 hingga 2017 seperti halnya jumlah orang yang bekerja di redaksi berita televisi kabel sekitar 3.000."Namun, newsroom radio kehilangan sekitar 27 persen karyawan mereka dari 4.600 pada 2008 menjadi 3.300 pada tahun 2017," kata Pew.Koran-koran AS terpukul oleh gelombang PHK selama satu dekade terakhir di tengah penurunan tajam periklanan. Pekan lalu, New York Daily News, tabloid berusia seabad yang dikenal karena berita-berita provokatifnya, mengumumkan telah memotong separuh dari staf editorialnya.(HUS)