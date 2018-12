Khashoggi dan Sejumlah Jurnalis jadi 'Person of The Year' Majalah TIME

Jurnalis Arab Saudi yang tewas dibunuh, Jamal Khashoggi, dinobatkan majalah TIME sebagai 'Person of The Year 2018'. Tak hanya Khashoggi, sejumlah jurnalis pun mendapatkan gelar tersebut.'Person of The Year' dari majalah TIME diberikan bagi orang, kelompok, hal maupun gagasan yang memiliki pengaruh terbesar pada peristiwa dunia tahun ini.Foto Khashoggi dan jurnalis lainnya terpampang di majalah dengan judul 'The Guardians and the War on Truth'. TIME menghormati Khashoggi atas kritiknya terhadap demokrasi yang terancam."Mereka mengambil risiko yang besar dalam mencari kebenaran. Untuk pencarian fakta yang penting bagi masyarakat. Untuk berani berbicara," sebut TIME, dikutip dari BBC, Rabu 12 Desember 2018.Tak hanya Khashoggi, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo yang merupakan dua wartawan Reuters yang dipenjara selama tujuh tahun oleh Pemerintah Myanmar karena menyelidiki kekejaman militer Myanmar di Rakhine State.Ada pula Maria Ressa, pendiri situs berita Filipina, Rappler, yang kerap mengkritik Presiden Rodrigo Duterte. Ressa dan situsnya didakwa oleh Departemen Kehakiman Filipina atas tuduhan penggelapan pajak.Mereka mendapatkan tempat di sampul majalah yang terpisah. Salah satunya menampilkan istri-istri dari Kyaw dan Wa Lone dengan memegang foto suami mereka.(FJR)